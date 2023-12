Dennoch: eine Personalrochade überstrahlte alle Personalmeldungen in der IT-Branchen im November 2023. Am Freitag, den 17. November 2023, entließ der Aufsichtsrat der ChatGPT-Entwickler-Firma OpenAI ihren CEO Sam Altman, Gründe: Andere Führungskräfte bei der KI-Schmiede waren nicht damit einverstanden, dass Altman ChatGPT zu schnell kommerziell verwerten wolle.

An dem darauffolgenden Wochenende wurde dann verkündet, dass Altman zu Microsoft wechselt. Noch am selben Wochenende gab es dann plötzlich Gerüchte, Altman würde dann doch wieder zu OpenAI als CEO zurückkehren - es gab aber auch Stimmen, die besagten, an diesen Gerüchten wäre nichts dran. Und dann der Paukenschlag: In der Nacht zum Mittwoch, dem 22. November 2023, verkündete OpenAI die Rückkehr von Altman als CEO.

Warum diese plötzliche Kehrtwende? Angeblich hätten 700 der 770 OpenAI-Mitarbeiter damit gedroht, Altman zu folgen und ebenfalls zu Microsoft zu wechseln. Auch frühere Altman-Kritiker haben offenbar das Lager gewechselt. Daraufhin wurde der Aufsichtsrat von OpenAI ausgewechselt, und Sam Altman darf nun für sich in Anspruch nehmen, der Microsoft-Mitarbeiter mit der kürzesten Verweildauer bei dem Redmonder Softwarekonzern zu sein.

Eine derartige Personalrochade wäre als Drehbuch für eine Soap-Opera sicherlich von jedem Produzenten als zu absurd abgelehnt worden, aber die IT schreibt eben die ganz verrückten Geschichten.

Zumindest im Lager der IT-Anbieter in Deutschland gab es im November 2023 einig interessante Neubesetzungen:

Plusserver

Bereits seit dem 1. November 2023 bekleidet Claudia Berchtold die Position des Chief Financial Officer bei dem deutschen Cloud Provider Plusserver. Sie folgt Frank Nellissen, der Plusserver auf eigenen Wunsch verlassen hat. Berchtold möchte das Unternehmen auf weiteres Wachstum vorbereiten. Hierfür will sie die nötigen Strukturen anpassen und Prozesse automatisieren.

Nfon

Bei dem deutschen Cloud-TK-Anbieter Nfon ist die personelle Neuaufstellung nun abgeschlossen. Die schon seit Monaten vakante und nur interimsmäßig geführte Position des Chief Technology Officer (CTO) ist nun neu besetzt worden - mit Andreas Wesselmann. Er kommt von SAP und wird 2. Januar 2024 seine Tätigkeit als Technikchef bei Nfon aufnehmen. Dabei rückt er auch in den Vorstand und möchte gemeinsam mit dem ebenfalls noch recht neuen CEO Patrick Heide den Cloud-TK-Anbieter endlich in profitable Regionen navigieren - gemeinsam mit den neue Vertriebsleiter und dem dahinter liegenden Führungsteam.

Checkmarx

Der israelischen Cloud-Security-Anbieter Checkmarxx hat die strategische Region Mittel- und Osteuropa gestärkt und bereit zum 1. Oktober Shirin Brinkmann zum Regional Director DACH & EE ernannt. Damit ist die erfahrene Managerin für Checkmarxx' Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum sowie in Osteuropa verantwortlich. Die vergangenen 17 Jahre hat Shirin Brinkmann bei Netapp verbracht und dort zuletzt die Global Accounts betreut.

Logitech

Seit dem 1. Dezember 2023 leitet Hanneke Faber die weltweiten Geschäfte von Logitech. Die neue CEO wird zunächst in der Logitech-Zentrale in der Schweiz tätig sein, bevor sie 2024 ins Silicon Valley umzieht. Hanneke Faber kommt aus der Konsumgüterindustrie. Zuletzt leitete sie als Group President den 14-Milliarden-Dollar schweren Bereich "Nutrition" bei Unilever - mit globaler Verantwortung für Marken wie "Knorr" und "Hellmann's". Logitech-Aufsichtsratsvorsitzende Wendy Becker erwartet von Faber, dass sie die Innovationskraft des Peripheriegeräteherstellers fördert und "die einzigartige Unternehmenskultur" weiterentwickelt.

Lancom

Der neue Vertriebsleiter des deutschen Netzwerkanbieters Lancom kommt von Cisco. Als Chief Sales Officer soll Robert Mallinson Lancoms nationales und internationales Distributions- und Fachhandelsgeschäft sowie den Vertrieb über Systemintegratoren und Netzbetreiber vorantreiben. Außerdem ist es seine Aufgabe, die Channel-Ausrichtung von Lancom konsequent fortzuführen und neue Vertriebspartner auch außerhalb Deutschlands zu gewinnen.

Matrix42

Der deutsche Softwarehersteller Matrix42 hat Peter Wilkens zum Director Partner Management ernannt. Er verantwortet den Ausbau des Partnergeschäfts sowohl in der DACH-Region als auch auf globaler Ebene und soll das weltweite Partnernetzwerk erweitern.

Im IT-Fachhandel, in der Distribution und bei den IT-Dienstleistern wurden ebenfalls schon Weichen für das kommende Jahr 2024 gestellt:

Medimax

Als neuer Medimax-Vertriebsleiter soll Sebastian Wildenberg ab dem 2. Januar 2024 das Wachstum der Franchisefachmarktlinie voranbringen. Er kommt vom Hersteller (Samsung) hat aber auch schon bei Grundig und Denon gearbeitet. Mit dieser Personalie möchte die Medimax-Muttergesellschaft ElectronicPartner (EP) die Umbau der Retail-Kette in vollenden.

BB-Net

Bereits seit dem 1. Oktober 2023 verantwortet Marco Kuhn gemeinsam mit Michael Bleicher die Geschäfte des IT-Refurbishment Spezialisten BB-Net. Im Januar 2024 wird Kuhn dann als CEO die Gesamtleitung des unterfränkischen Unternehmens übernehmen und Bleicher sich dann neuen Aufgaben zuwenden.

Sysob

Security-Distributor Sysob hat die Führungsebene seines Vertriebsteams mit zwei erfahrenen Channel-Größen neu besetzt. Als Channel Sales Director ist Markus Senbert bereits seit Mitte 2023 für das Key Account Management sowie den Auf- und Ausbau der Reseller-Partnerschaften des VADs verantwortlich. Das Portfolio- und Herstellermanagement übernahm bei Sysob Michael Schwidder.

Citadelle

Die Essener Systemhausgruppe Citadelle hat ihren Vorstand neu zusammengesetzt. Der bisherige CSO Christopher Decker übernahm am 1. November 2023 die Aufgaben sowie den Vorstandsvorsitz von Tobias Kaulfuß, der sich ab Januar 2024 offiziell als Vorstandsmitglied auf den Bereich Investor Relations konzentrieren wird.

