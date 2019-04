In Tech Datas neuem Channel-Portal für IT-Security-Experten finden sich überwiegend herstellerneutrale Informationen zu Kompetenzen des Distributors im Bereich IT-Sicherheit. Die Initiative zum Aufbau dieses IT-Security Content Hubs ging von Security-Experten aus dem VAD-Bereich des Distributors ("Advanced Solutions") aus.

In dem neuen Channel-Portal von Tech Data sind die aktuellsten Security-Trends, Sicherheitsstrategien, Vertriebsunterstützungsmaßnahmen und herstellerneutrale Informationen gelistet. Diese Inhalte sind speziell auf die Bedürfnisse der Geschäftsführer, Vertriebsleiter und IT-Security-Experten bei Fachhändlern und Systemhäusern zugeschnitten.

Lesetipp: Tech Datas neues Security-Bundle

Sie finden in dem neuen Tech Data-Portal auch wertvolle Vertriebsleitfäden, die ihnen helfen sollen, bei ihren Kunden die richtigen Fragen zu stellen und IT-Security als ganzheitliches Konzept zu verkaufen. Die Leitfäden liefern konkrete Auflistungen zu Security-Anforderungen von Unternehmen, zu den Anforderungen an Operations- und IT-Abteilungen sowie zur Abdeckung von Compliance-, Inventory- und Patching-Themen. Darüber hinaus liefert der Tech Data IT-Security Content Hub Argumentationshilfen, USPs und exemplarische Projektdaten, die Reseller im Gespräch mit ihren Kunden unterstützen sollen.

Michael Görner, IBM Business Unit Director bei Tech Data, zum neuen Channel-Portal für IT-Security-Experten: "Der deutsche IT Security-Markt wird laut einer Studie von 5,7 Milliarden Euro bis 2020 auf fast 6,6 Milliarden Euro wachsen. Dies entspricht einem prognostizierten Anstieg von 15 Prozent - für unsere Vertriebspartner eröffnet sich damit ein enormes Potenzial! Doch die Herausforderung für unsere Partner besteht darin, die aktuelle Transformation des Marktes aktiv mitzugestalten. So erfordern KI, IoT, Cloud und Big Data neue Ansätze für Managed Services. Für die sich wandelnden Geschäftsmodelle brauchen Reseller immer wieder innovative Ideen, eine umfassende Kompetenz und ein hohes Maß an Flexibilität, um Kunden auf ihrem Weg in die digitale Zukunft zu begleiten. Unser brandneues IT-Security Hub mit seinem allumfassenden Informationsgehalt wird unsere Partner dabei unterstützen."