Neben Weihnachtsgrußkarten, Weihnachtsstrumpf und Mistelzweigen gehört in England inzwischen auch die Darts-WM beziehungsweise deren Übertragung im Fernsehen fest zur Weihnachtszeit dazu. Auch in Deutschland findet der Sport immer mehr Liebhaber. Sie fiebern schon jetzt auf den 15. Dezember hin. Denn ab dann messen sich im legendären "Ally Pally" in London bei der Darts-Weltmeisterschaft 2025 wieder die besten Darts-Spieler und -Spielerinnen.

Wer nicht live dabei sein kann, kann trotzdem mitfiebern. Wie schon 2024 hat Elovade auch 2025 zusammen mit Herstellerpartnern ein Tippspiel ins Leben gerufen. Unterstützt wird es von 2025 von Hornetsecurity und N-able. Die zehn besten Tipper können sich über Preise freuen - von einer Nintendo Switch OLED mit Super Mario Bros über eine Bierzapfanlage mit Fässchen bis zu professionellen Steeldarts und hochwertigen Dartscheiben.

Die Teilnahme ist nach der kostenlosen Registrierung über die Kicktipp-Webseite möglich. Dann heißt es nur noch: Rechtzeitig Tipps abgeben und mitfiebern. Für den richtigen Sieger gibt es 2 Punkte, die richtige Ergebnis-Differenz bringt 3 Punkte und das korrekte Ergebnis sorgt für 4 Punkte. Die schnelle Teilnahme lohnt sich. Denn bis zum ersten Spiel können zusätzlich Bonusfragen - etwa "Wer wird Weltmeister" und "Wer erreicht das Halbfinale" beantwortet werden, die bei richtiger Prognose weitere Punkte bringen.

Mehr zu Elovade

Elovade nimmt Octiga ins Programm

Elovade nimmt Keeper Security ins Programm

Neues Partnerportal bei Elovade

Ebertlang ist jetzt Elovade