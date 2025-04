Wie bleiben Unternehmen in einem dynamischen Technologiemarkt wettbewerbsfähig? Welche Lösungen bringen heute schon den entscheidenden Vorteil von morgen? Antworten darauf liefert die Channel Trends+Visions 2025 - das zentrale Event der IT-Branche, das am 23. Mai 2025 in der Eventlocation "The Frame" in Düsseldorf stattfindet.

Die Veranstaltung bringt IT-Entscheider, Fachhändler, Systemhäuser und Technologieanbieter an einem Ort zusammen - mit dem klaren Ziel, Innovationen greifbar zu machen und den Dialog zwischen Marktteilnehmern zu fördern.

Vernetzt in die nächste Generation

Unter dem Motto "Next Generation" stehen aktuelle und zukunftsweisende Entwicklungen im Fokus: von Cybersecurity über künstliche Intelligenz, Cloud-Plattformen und IoT-Anwendungen bis hin zu Gaming und Virtualisierung. Die thematische Bandbreite orientiert sich an den konkreten Anforderungen von Unternehmen - praxisnah, relevant und lösungsorientiert.

Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Produkte, sondern echte Anwendungsszenarien, die zeigen, wie Technologien sinnvoll in bestehende IT-Umgebungen integriert werden können. Guided Tours, Live-Demos und interaktive Formate geben Einblick in den konkreten Nutzen neuer Ansätze.

Zur Anmeldung

Mehr als Messe: Dialog auf Augenhöhe

Die CTV 2025 bietet ein umfassendes Rahmenprogramm mit Keynotes, Expertenpanels, Kitchen Talks und Deep Dives. Ziel ist der fachliche Austausch - zwischen Herstellern, IT-Dienstleistern und Business-Entscheidern. Themenschwerpunkte und Sessions sind so konzipiert, dass sie Orientierung bieten und den Wissenstransfer fördern.

Besonders hervorzuheben ist die ALSO Area, in der das gesamte Ökosystem der ALSO-Gruppe erlebbar wird - inklusive XaaS-Strategien, Cloud Marketplace und Lösungen zur Automatisierung und Skalierung von IT-Services.

"Wir freuen uns sehr darauf, unseren Partnern an diesem Tag das ALSO Next Generation Business geballt zu präsentieren und zu planen, wie wir gemeinsame Schritte in die Geschäftsfelder der Zukunft gehen können", sagt Fabian Jaensch, Regional Lead Marketing DACH bei ALSO."

Raum für echte Begegnungen

Neben dem fachlichen Input kommt auch das Networking nicht zu kurz. Dafür bietet die moderne Location "The Frame" die ideale Umgebung: Austauschzonen, Meetingflächen und eine Networking-Bar schaffen den Rahmen für persönliche Gespräche und neue Partnerschaften.

Einen stimmungsvollen Abschluss bildet die exklusive Abendveranstaltung, die direkt im Anschluss an die Tagesveranstaltung ebenfalls in "The Frame" stattfindet - ein fester Bestandteil der CTV, bei dem Innovation und Begegnung in entspannter Atmosphäre zusammenfinden.

Channel Trends+Visions 2025

Datum: 23. Mai 2025

Ort: The Frame, Düsseldorf

Erleben Sie die führende IT-Veranstaltung Deutschlands - und gestalten Sie den digitalen Wandel aktiv mit.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.also.de/ctv

Hier gehts zur Anmeldung!