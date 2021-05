Immer mehr Kunden überlassen die Ausstattung ihrer digitalen Arbeitsplätze komplett den sie betreuenden Fachhändlern und Systemhäusern. In der ChannelPartner-Print-Ausgabe 5/21 berichten wir darüber, welche Modern Workplace-Pakete Distributoren an den Channel ausliefen, welche damit zusammenhängenden Services Reseller ihren Kunden anbieten und was Hersteller hier noch so alles vorhaben. Wir beleuchten, welche Rolle Chromebooks hier spielen und welche Microsoft 365-Alternative es für den Schulbetrieb gibt.

ChannelPartner-Print-Ausgabe 5/21 als kostenloses PDF

Wollen Sie in Zukunft alle ChannelPartner-print-Ausgaben in Heftform und/oder als PDFs kostenlos erhalten? Nichts leichter als das: Registrieren Sie sich bitte einfach hier:

Alle ChannelPartner print-Ausgaben auch als PDF