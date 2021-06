Der Channel ist sehr breit aufgestellt: IT-Dienstleister, Distributoren und Managed Service Provider bieten eine bunte Vielfalt an Aufgaben für die Mitarbeiter. Deshalb ist auch die Ausbildung im hannel äußerst vielseitig, und die Karriere-Chancen übersteigen die bei Herstellern und Anwenderunternehmen oft deutlich.

In der ChannelPartner-Print-Ausgabe 6/21 können Sie nachlesen, was Distributoren so alles für ihre Auszubildenden tun. Ferner finden Sie auf Seite 12 den Erfahrungsbericht eines Ex-Azubis bei einem Systemhaus. Im Folgenden informieren wir Sie über die neuen Ausbildungsberufe in der ITK-Industrie. Systemhäuser berichten, wie sie neue Mitarbeiter finden und angestellte Fachkräfte enger an sich binden. Die Lektüre dieser ChannelPartner-Ausgabe lohnt wirklich. Hier können Sie das kostenlose PDF herunterladen.

