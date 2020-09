Gebrauchte und wiederaufbereitete IT-Produkte schonen den Geldbeutel und die Umwelt. Zudem locken durchaus attraktive Margen für Reseller. Beim Remarketing müssen allerdings einige Punkte beachtet werden. Daher haben wir uns in der Print-Ausgabe 08-09/2020 der ChannelPartner intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt.

Einen kleinen Vorgeschmack bekommen Sie bereits hier in der Marktanalyse "Remarketing und Refurbishing - Nachhaltigkeit stiftet Sinn" von Dr. Rudolf Aunkofer, Direktor am Institut für Information & Supply Chain Management (iSCM) der Hochschulie für angewandtes Management in Ismaning bei München, und in unserer Querschläger-Kolumne "Aus Alt mach Neu - oder besser nicht?"

Zudem erwartet Sie in dem Heft das Ranking der Top 25 Systemhäuser in Deutschland, spannende Unternehmensgeschichten von Igel, Lenovo, Search Guard, Sophos, Veritas, Crossinx, Trustwave und Krämer It sowie einen Nachbericht der Gamescom, die rein virtuell über die Bühne ging.

ChannelPartner print-Ausgabe 08-09/2020 als PDF

Wollen Sie in Zukunft alle ChannelPartner-print-Ausgaben in Heftform und/oder als PDFs kostenlos erhalten? Nichts leichter als das: Registrieren Sie sich bitte einfach hier.

Alle ChannelPartner print-Ausgaben auch als PDF