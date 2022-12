Channel Excellence Awards 2023

Nach dreijähriger Pause verleihen wir die Channel Excellence Awards wieder live vor Ort. Das Marktforschungsinstitut CONTEXT hat im Auftrag von ChannelPartner Reseller befragt, um herauszufinden, mit welchen Herstellern und Distributoren sie am liebsten zusammenarbeiten. Die Ergebnisse dieser Umfrage präsentieren wir am 26. Januar 2023 in München, im Rahmen der Verleihung der Channel Excellence Awards 2023.