Der Vertrieb von Software hat sich in den vergangenen zehn Jahren komplett gewandelt. Im ersten Schritt verzichtete man auf Datenträger, und seit fünf Jahren wird Software fast ausschließlich als Service (SaaS) und/oder nur aus der Cloud angeboten - die Folgen für den Channel sind gravierend. Viele Systemhäuser haben SaaS- und Cloud-Offerten in ihr Portfolio aufgenommen. Sie arbeiten auch mit ISVs zusammen, die wiederum immer häufiger sogenannte Low-Code-Werkzeuge einsetzen. Ein neues Ökosystem an IT-Dienstleistern entsteht hier.

ChannelPartner-Ausgabe 3/22 als kostenloses PDF

All diese Analysen und noch viel mehr, etwa die Entwicklungen der Kooperationen Comteam, EP, Euronics und Expert, Online-Business bei eBay und Coolblue sowie Analysen der Channel-Inititativen von Dell, Fujitsu, LG, Siewert & Kau, Also, Kaspersky und noch viel mehr finden Sie in dem kostenlosen PDF der ChannelPartner-Schwerpunkt-Ausgabe 3/2022.

ChannelPartner-Ausgabe 3/22 als kostenloses PDF