Liebe ChannelPartner-Freunde,

vielleicht sind einige von Ihnen im Home Office, und Sie erreicht die geschäftlichen Post nicht so regelmäßig, und vielleicht vermissen Sie auch schon die neueste ChannelPartner-Ausgabe 05/2020 "Home Office". Als Heft erscheint diese CP-Ausgabe erst am Montag, den 18. Mai 2020, als PDF können Sie sie jetzt schon heute lesen - auch am iPad.

Um hier gibt es die aktuele PDF-Version der ChannelPartner-Ausgabe 05/2020 "Home Office" zum kostenlosen Download.

Das können Sie in der CP 5/2020 lesen

Seite 3: Editorial - Home Office mit der Brechstange

Seite 6: Starke Nachfrage nach UCC- und Konferenzlösungen

Seite 10: Auch zu Hause wird gedruckt - Ratgeber zur Wahl der passenden Printer

Seite 14: Umfrage von Eset - Auch nach der Coronakrise wollen viele daheim bleiben

Seite 16: VDI-Komplettpakete von Ingram Micro, Netapp, HPE und Nutanix

Seite 18: Spracherkennung im heimischen Büro - Ratgeber von Nuance

Seite 20: Ein Jurist klärt auf - Home Office ist kein rechtsfreier Raum

Seite 22: Auf den Blickwinkel kommt es an - Monitore in den eigenen vier Wänden

Seite 24: Security-Leitfaden - sichere Endgeräte in jeder Lage

Seite 26: Querschläger - Home Office - arbeiten im Neuland

Seite 28: Kolumne von Rudi Aunkofer, iSCM Institute - Die Geister die ich rief

u.v.m.

Und falls Sie alle ChannelPartner-Ausgaben monatlich kostenlos lesen wollen, dann senden wir Ihnen jeden Monat den Link zu der aktuellen PDF-Ausgabe zu - drei Tage vor dem Erscheinen in Papierform! Alles was Sie dafür tun müssen, ist dieses Formular auszufüllen, und schon sind Sie PDF-Abonnent von ChannelPartner.

CP als PDF abonnieren