Liebe ChannelPartner-Freunde,

vielleicht sind einige von Ihnen im Homeoffice, und Sie erreicht die geschäftlichen Post nicht so regelmäßig, und vielleicht vermissen Sie schon die neueste ChannelPartner-Ausgabe 04/2020 "Das Virus und der Channel". Als Heft erscheint diese CP-Ausgabe erst nach Ostern, als PDF können Sie sie jetzt schon lesen.

Alles was Sie dafür tun müssen, ist sich hier ganz kurz zu registrieren und ganz oben die von Ihnen gewünschte Zustelloption: per Post, per PDF, oder gerne auch beides, auszuwählen. Dann brauchen wir noch ein paar Angaben von Ihnen, damit wir uns auf Ihre Wünsche einstellen können, und nach knapp drei Minuten sind Sie Abonnent von ChannelPartner print - in Papierform oder als PDF. Und das schöne dabei: Das Ganze ist für Sie kostenlos, wir übernehmen auch die Kosten für den Postversand.

Um Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die PDF-Ausgaben zu liefern, bieten wir Ihnen zur Probe das PDF der ChannelPartner-Ausgabe 03/2020 "Managed Services" einfach so zum Download - ohne Registrierung.

Bin auf Ihr Feedback gespannt!

Ihr

Ronald Wiltscheck

Chefredakteur ChannelPartner

Das können Sie in der CP 4/2020 lesen

Inhaltsverzeichnis der ChannelPartner-Ausgabe 04/2020 "Das Virus und der Channel" (Auszug)

Seite 3: Editorial - Was der Channel aus der Krise lernen kann

Seite 6: Systemhäuser statten Homeoffices aus - Viele Kunden waren nicht darauf vorbereitet, dass ihre Angestellten von zu Hause aus arbeiten

Seite 10: Erste virtuelle Messe eines Broadliners - Also lagert CTV ins Netz aus und zieht ein positives Fazit, Teilnehmer hätten sich mehr Live-Charakter gewünscht

Seite 12: Stationärer Fachhandel leide - tBitkom empfiehlt digitale Vertriebswege - Webshop-Hersteller offerieren ihre Systeme zeitlich begrenzt kostenlos - EP meldet Kurzarbeit an - Media-Saturn beantragt neue Kredite - Telekom öffnet teilweise ihre Shops wieder

Seite 15: Lieferengpässe in der DistributionBestimmte Produkte (Notebooks, Headsets, Webcams etc.) sind derzeit Mangelware - eine Bestandsaufnahme

Seite 16: Durchbruch für Videokonferenzenwas die ITK-Branche seit bereits 20 Jahren prophezeit, ist nun endlich Realität geworden - man konferiert online

Seite 18: Querschläger"Alles Corona oder was?"

Seite 20: Feuertaufe für die digitale Transformation - Rudolf Aunkofer, iSCM, analysiert den ITK-Markt in der Coronakrise

Seite 48: Channel@Home - Wie die IT-Branche von zu Hause arbeitet