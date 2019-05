Die IDG-Medienmarke ChannelPartner befragt regelmäßig Systemhäuser, IT-Dienstleister, Fachhändler und Managed Service Provider, wie zufrieden sie mit den Leistungen ihrer Hersteller und Distributoren sind. In diesem Jahr führt ChannelPartner diese Umfrage erstmals gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut CONTEXT durch. Die Ergebnisse dieser Befragung liefern die Basis für die "Channel Excellence Awards", die nun seit zehn Jahren von ChannelPartner vergeben werden.

Da CONTEXT die Angaben der Reseller ausschließlich anonymisiert und kumuliert auswertet, können die Teilnehmer Anregungen, Kritik, Wünsche und Lob offen aussprechen. Für die Platzierung im Ranking der Channel Excellence Awards wird CONTEXT diese Meinungen mit den tatsächlichen Abverkäufen aus der Distribution anreichern.

CONTEXT erfasst bereits seit 37 Jahren weltweit ITK-Abverkäufe an mehreren Stufen des Abverkaufskanals und aggregiert diese in einer großen Abverkaufsdatenbank. Auf diese Weise schuf das Marktforschungsinstitut das weltweit größte Distributionspanel. "Wir haben in 30 Ländern ein Distributionspanel und erfassen jeden Monat ITK-Abverkäufe in Höhe von über 2 Milliarden Euro", präzisiert Amanuel Dag, Country Director DACH Region bei CONTEXT.

"Gemeinsam mit CONTEXT wollen wir die langjährig etablierten Channel Excellence Awards von ChannelPartner auf die nächste Ebene heben. Erste Priorität haben dabei valide und transparente Kriterien und Daten für die Auswahl der Preisträger!", erläutert Michael Beilfuß, Senior Vice President International Events bei IDG. "Das CONTEXT Panel liefert hierfür eine einzigartige Basis. Wir verbinden die genaue Messung der Abverkaufsdaten mit der empirischen Erhebung eines Meinungsbildes der Reseller. Ergebnis ist ein Award, der genau dem Anspruch unserer Medienmarke ChannelPartner entspricht: 'Keiner ist näher am Channel als ChannelPartner'."

"Je mehr Distributoren sich dem CONTEXT Panel anschließen, desto valider und repräsentativer wird dieses Bild für alle Marktteilnehmer. Sämtliche Teilnehmer unserer Panel (Distributoren, Systemhäuser oder Händler) erhalten einen kostenlosen Zugriff auf unsere Abverkaufs-Datenbank, zusammen mit der verbindlichen Zusage, dass keine Rückschlüsse auf deren eigenen Abverkäufe erlaubt werden", führt Amanuel Dag weiter aus.

Darüber hinaus fungiert CONTEXT im weltweiten ITK-Markt auch als Channel-Management-Dienstleister für Hersteller. In dieser Rolle erfasst CONTEXT die über den Distributions- und Handelskanal getätigten Produktverkäufe dieser Hersteller und meldet sie an die betreffenden Hersteller zurück.

Die aktuelle Umfrage zu den Channel Excellence Awards läuft noch bis zum 30. Juni 2019. Nähere Infos dazu finden Sie hier.