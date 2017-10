Was müssen Sie tun, um an die begehrten Tickets zu gelangen? Gehen Sie bitte auf die Facebook-Site von ChannelPartner und bekunden Sie bitte hier Ihr Interesse, an der Deutschen Partnerkonferenz von Microsoft in Leipzig teilzunehmen, indem Sie diesen Post mit #DPK17 kommentieren.

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Deutschen Partnerkonferenz von Microsoft, am Montag, den 23. Oktober, findet ab elf Uhr vormittags der sogenannte "IoT Pre-Day" statt. Dort können Sie erleben, wie Microsoft-Partner Dienste auf Basis von Microsoft-Technologien rund um das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) entwickeln und zur Marktreife bringen.

"Die Partner und ihre Lösungen sind für Microsoft in Deutschland unverzichtbar. Die #DPK17 ist für uns eine hervorragende Gelegenheit, uns mit unseren Partnern auszutauschen und die weiteren Schritte in eine digitale und vernetzte Welt, die 'Smart World', konkret zu planen", sagt Gregor Bieler, General Manager One Commercial Partner bei Microsoft Deutschland. "Der IoT Pre-Day mit und für Partnern sowie die auf der #DPK17 ausgestellten Partnerlösungen zeigen das immense Potential, das in der Beziehung zwischen unseren Partnern und uns steckt."

Mit der Keynote von Sabine Bendiek, der Vorsitzenden der Geschäftsführung bei Microsoft Deutschland, wird die #DPK17 in der Auftaktveranstaltung "Smart World" am 24. Oktober um neun Uhr früh beginnen. Es folgen Vorträge von Gregor Bieler und Sebastian Grassl, Go-To-Market Lead Germany bei Microsoft Deutschland.

Neben dem Schwerpunkt IoT werden in Sessions unter anderem Hintergründe und Potential der Digitalisierung unterschiedlicher Branchen sowie Themen wie moderner Arbeitsplatz und IT-Sicherheit aufgezeigt. Das vollständige, laufend aktualisierte Programm des IoT Pre-Days und der Deutschen Partnerkonferenz finden Sie auf der Webseite sowie im Social Web unter #DPK17.