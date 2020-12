Sehr geehrte Leserinnen und Leser,



ein ganz spezielles Jahr neigt sich dem Ende zu und ChannelPartner schließt sich all denen an, die jetzt in die Ferien gehen. Und das Foto unten haben wir vor gut einem Jahr geschossen, als Corona nur eine Biermarke war.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und hoffen, Sie bleiben gesund. Mögen all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen!

Und was sich ChannelPartner-Mitarbeiter vor elf Jahren Jahren zu Weihnachten gewünscht haben, das sehen und hören Sie bitte in dem unteren Video. Immerhin, einige unserer Wünsche gingen tatsächlich in Erfüllung:



Musik auf Zuruf (Alexa)

Weniger Kabel

Das richtige MacBook

Am 28. Dezember sind wir dann wieder zurück, allerdings in kleiner Besetzung.

Mit den besten Grüße,



Ihr ChannelPartner-Team