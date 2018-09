Wie die Frankfurter Niederlassung der Equinix, Inc. mitteilt, ist die Wahl Charles Meyers zum President und Chief Executive Officer des Unternehmens vom Aufsichtsrat bestätigt worden und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Meyers folgt auf Peter Van Camp, der seit Januar 2018 als Interim CEO für Steve Smith tätig war und nun wieder seine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender aufnimmt.

Meyers kam 2010 als President für die Region Americas zu Equinix, ist seit 2013 Chief Operating Officer und leitete zuletzt als President of Strategy, Services and Innovation (SSI) die Produktorganisation sowie die Teams in den Bereichen Technologie-, Strategie- und Geschäftsfeldentwicklung.

Insgesamt kann Charles Meyers auf 25 Jahre Erfahrung aus der Technologiebranche zurückgreifen. Unter anderem durch eine Reihe von Führungspositionen bei Verisign, Level 3, AT&T und Consulting-Unternehmen.

"Charles ist eine herausragende Führungskraft und hat in den letzten acht Jahren bereits einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von Equinix geleistet", sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Van Camp. "Er spielte eine entscheidende Rolle in der Entwicklung unseres Unternehmens – auch im Hinblick darauf, dass wir unsere Größe seither vervierfachen konnten und damit verbunden eine Umsatzsteigerung von 1,2 Milliarden Dollar auf mehr als 5 Milliarden Dollar, die bis Ende des Jahres erwartet werden."

"Charles verkörpert die seltene Kombination aus einem erstklassigen Unternehmer, vereint mit Leidenschaft und Motivation für strategische Innovationen", ergänzt Van Camp. "Diese Eigenschaften und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für unsere Kunden und Aktionäre machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl. Mit ihm werden wir unsere Strategie erfolgreich umsetzen und die sich bietenden Marktchancen nutzen können."

"Ich bin vor acht Jahren zu Equinix gekommen, um Teil eines Unternehmens zu sein, das über eine einmalige Möglichkeit im Markt verfügt, gepaart mit einem herausragenden Team von Mitarbeitern. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, die Rolle des CEO zu bekleiden", sagte Meyers. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen über 7.500 Kollegen auf der ganzen Welt. Unser Handeln steht ganz im Dienste unserer Kunden und Partner, die wir auch weiterhin beispiellos dabei unterstützen, ihre Digitalisierungs-Projekte voranzutreiben."