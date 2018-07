Die Check Point Software Technologies Ltd. mit Hauptsitz in Tel Aviv hat Kai Zimdahl zum Country Manager Deutschland ernannt. Der erfahrene Vertriebsmanager ist bereits seit 2004 bei Check Point und verantwortete zuletzt als Sales Director den deutschen Vertrieb.

Der Veteran mit über 20 Jahren Erfahrung ist in der IT-Branche bestens vernetzt. Vor seiner Zeit bei Check Point war Zimdahl in unterschiedlichen Vertriebsrollen bei ECS Computervertrieb, NetConsult oder auch der heutigen EMC-Tochter Pivotal tätig.

"Ich freue mich, dass wir mit Kai Zimdahl eine Schlüsselposition für die Expansion in Deutschland mit einem so erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter besetzen können", erklärt Dietmar Schnabel, Regional Director Central Europa bei Check Point. "Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa, den wir weiter ausbauen wollen und in dem wir einen besonders erfahrenen Experten benötigen."

"Ich bin dankbar für das langjährige Vertrauen bei Check Point und freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe", sagt der neue Country Manager Germany, Kai Zimdahl. "Wir wachsen weiterhin erfolgreich, sehen aber mit der veränderten Bedrohungslage viele neue Herausforderungen auf uns zu kommen."