Der amerikanische Sicherheitsanbieter Check Point hat eine Next-Generation-Cloud-Firewall vorgestellt, die ab Werk in Microsoft Azure Virtual WAN integriert ist. Mit dem mehrschichtigen Schutz über öffentliche, private und hybride Clouds hinweg will der Hersteller unter anderem potentielle Kunden ansprechen, die ihre IT auf Azure migrieren wollen.

"Microsoft Azure Virtual WAN ist ein Network-as-a-Service", erläutert Reshmi Yandapalli, Principal Product Manager bei Microsoft. Das biete Unternehmen eine Reihe von Vorteilen wie einfacher zu verwaltende Netzwerk-, Sicherheits- und Routing-Funktionen. Die Integration der neuen Check-Point-Firewall ermögliche zudem eine "zentralisierte Sicherheit in einem intuitiven und einfachen Angebot über den Azure Marketplace.

"Firmen brauchen Sicherheit, die flexibel ist, Komplexität reduziert und sich auf Prävention konzentriert", ergänzt TJ Gonen, VP of Cloud Security bei Check Point. Man sei "stolz, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, um Kunden von Azure Virtual WAN den integrierten Schutz von CloudGuard Network Security, powered by AI, zur Verfügung zu stellen.

CloudGuard Network Security für Azure Virtual WAN umfasst neben der Firewall auch Funktionen wie IPS (Intrusion Prevention Service), Application Control, IPSec VPN, Antivirus- und Antibot-Technologie, DLP (Data Loss Prevention) sowie Threat Extraction und Threat Emulation für Zero-Day-Bedrohungen. Laut Check Point lässt sich CloudGuard einfach und schnell als verbrauchsbasierte Lösung bereitstellen. Die Lösung ist nach Angaben des Anbieters ab sofort verfügbar.