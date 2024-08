Check Point Software hat eine Vereinbarung zur übernahme von Cyberint Technologies unterzeichnet. Das Unternehmen ist auf Software und Services für externes Cyber-Risikomanagement spezialisiert. Der Abschluss der Transaktion wird Ende 2024 erwartet. Zu finanziellen Details machten die Beteiligten keine Angaben.

Nach Abschluss der Übernahme sollen die Technologie und rund 170 Beschäftigten von Cyberint die Check-Point-Angebote für Security Operations Center (SOC) ausbauen und das Angebot von Check Point an Managed Threat Intelligence erweitern. Dazu sollen die Funktionen von Cyberint in die Check Point Infinity Platform integriert werden.

Cyberint wurde 2010 gegründet. Die Analysten von Frost & Sullivan haben es in der Kategorie External Risk Mitigation & Management als "Unternehmen des Jahres 2023" ausgezeichnet. Das Unternehmen hat neben der Zentrale in Israel und Niederlassungen in den USA (Texas und Boston) auch Niederlassungen in Großbritannien, Singapur und Japan. In Deutschland ist es bislang nicht vertreten gewesen, hat aber mit der Firma Ströer bereits einen Referenzkunden vorzuweisen. Außerdem hat es je ein Programm für Reseller und für MSSPs aufgebaut.

"Durchgesickerte Zugangsdaten und gefälschte Websites, die für böswillige Zwecke entwickelt wurden, sind heute erschreckend weit verbreitet, und über 90 Prozent der Unternehmen sind mit diesen Bedrohungen konfrontiert", sagt Yochai Corem, CEO von Cyberint. Dies unterstreiche den dringenden "Bedarf an Echtzeit-Intelligenz und proaktiven Verteidigungsstrategien", den die Cyberint-Technologie effektiv erfüllen könne.

"Wir freuen uns sehr, dem Check-Point-Team beizutreten. Die Integration unserer Lösungen in die Infinity-Plattform wird unsere Möglichkeiten zum Schutz von Unternehmen verbessern. Gemeinsam werden wir ein umfassenderes Sicherheits-SOC-Angebot anbieten, das sowohl interne als auch externe Bedrohungen abdeckt", sagt Corem.

Sharon Schusheim, Chief Services Officer bei Check Point Software Technologies, ergänzt: "Die hinzugewonnene Expertise von Cyberint ermöglicht es uns, identifizierte Risiken in autonome Präventivmaßnahmen umzuwandeln und mit Check Point und Sicherheitsprodukten von Drittanbietern zusammenzuarbeiten, um kompromittierte Assets einzudämmen und externe Risiken zu minimieren."

