Check Point Software Technologies ernennt Sherif Seddik zum President of EMEA Sales. Seddik kommt von Citrix, wo er zuletzt als Senior Vice President of Commercial Strategy and Go-To-Market und davor als Senior Vice President of EMEA tätig war. 2018 übernahm er nach dem Weggang von Dirk Pfefferle bei Citrix kommissarisch dessen Aufgaben als Area Vice President Central Europe, bevor die Position Oliver Ebel übertragen wurde.

Thorsten Freitag gibt operative Funktion auf

Seddik folgt bei Check Point auf Thorsten Freitag, der aktuell noch President of Sales für die EMEA-Region ist. Freitag hat sich jedoch entschlossen, seine operative Funktion zum Ende des zweiten Quartals aufzugeben. Er wird anschließend auf Projektbasis weiter mit Check Point zusammenarbeiten.

Freitag kam 2020 als VP Sales für Europa zu Check Point und rückte 2021 zum Vice President of Sales in EMEA auf. Rupal Hollenbeck, President von Check Point, bedankt sich ausdrücklich für Freitags Beiträge zum EMEA-Geschäft und wünscht "ihm das Beste für seine zukünftigen Aufgaben."

Für seine neuen Aufgaben bei Check Point bringt Seddik mehr als 30 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb, Marketing und Management in der IT-Branche mit. In der Zeit hatte er Führungspositionen bei Microsoft (zuletzt als General Manager der Enterprise& Partner Group in Westeuropa) und bei NCR inne. Zu Citrix kam er 2015. Seddik stammt aus Ägypten, hat einen Bachelor of Science in Kommunikations- und Elektrotechnik von der Ain-Shams-Universität in Kairo und lebt in Zürich.

