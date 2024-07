Seit Anfang des Jahres war bereits klar: Gil Shewd, der letzte der noch an Bord gebliebenen ursprünglich drei Check-Point-Gründer, wird den Posten des CEO nach über 31 Jahren abgeben. Mit Nadav Zafrir haben Shewd und das Unternehmen nun den Nachfolger vorgestellt. Zafrir wird den CEO-Posten im Dezember 2024 übernehmen. Gil Shwed wechselt dann auf den Posten des Executive Chairman - bleibt seinem Unternehmen also weiterhin verbunden.

Zafrir ist pensionierter Brigadegeneral der israelischen Armee. Er war zuletzt Vorstandsvorsitzender von SolarEdge Technologies, einem an der Nasdaq notierten Solar-Technologie-Unternehmen. Erfahrungen im Cybersecurity-Umfeld hat er aber auch reichlich. In den vergangenen zehn Jahren war Zafrir geschäftsführender Gesellschafter des Risikokapitalfonds Team8, den er auch mitgegründet hatte.

Zafrir bringt zu Check Point frischen Wind und neue Perspektiven mit

Team8 gründet Unternehmen und investiert in Unternehmen in den Bereichen Cybersicherheit, Daten und KI, Fintech und digitale Gesundheit. Das hierzulande bekannteste davon dürfte der OT-Security-Spezialist Claroty sein. Insgesamt baute er in seiner Zeit bei Team8 jedoch 17 Cybersicherheitsunternehmen auf, investierte in sie und leitete sie.

"Nadav ist seit über einem Jahrzehnt eine wichtige Führungspersönlichkeit im globalen Cybersicherheits-Sektor", erklärt Gil Shwed. "Nachdem er in New York und Tel Aviv gelebt hatte, wurde er zu einer der angesehensten Persönlichkeiten in der globalen CISO-Community. Er gründete und leitete mehrere Cybersicherheitsunternehmen und ging Partnerschaften mit den größten Sicherheitsanbietern der Welt ein."

"In unserer turbulenten Welt, die sich an der Schwelle zu einem weiteren Beschleunigungspunkt befindet, da KI unser Leben neu definiert, ist modernste Cybersicherheit wichtiger denn je", sagt Zafrir. Er sieht Check Point dabei in einer einzigartigen Position, "um die Entwicklung der nächsten Stufe der Sicherheit für unsere komplexe Welt anzuführen. Ich freue mich darauf, mit dem erfahrenen Führungsteam des Unternehmens und Gil zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel im Wachstum von Check Point zu schreiben."

Zafrir übernimmt das fünftgrößte Cybersecurity-Unternehmen

Shewd übergibt seinem Nachfolger das Unternehmen in bestem Zustand. Den aktuellen Zahlen zufolge lag der Umsatz im zweiten Quartal 2024 bei 627 Millionen US-Dollar. Der Umsatz mit Security-Abos erreichte 272 Millionen Dollar, die Einahmen laut GAAP lagen bei 209 Millionen US-Dollar.

Mit einer Marktkapitalisierunng von 20,33 Milliarden Dollar ist Check Point Software aktuell das fünftwertvollste IT-Security-Unternehmen weltweit. Vielleicht einziger Wermutstropfen: Das wertvollste Unternehmen in dieser Liste ist mit knapp 105 Milliarden Dollar Palo Alto Networks. Es wurde 2005 von Nir Zuk gegründet.

Zuk war zuvor Ingenieur bei Check Point Software und später Netscreen (heute Juniper Networks) gewesen und an der Entwicklung der ersten Stateful-Inspection-Firewall sowie des ersten Intrusion-Prevention-Systems beteiligt. Seinem ehemaligen Arbeitgeber hat er dann mit konsequenter "Next-Generation"-Strategie den Schneid abgekauft. Aber damit so etwas nicht wieder passiert, hat Check Point ja jetzt den Disruptor Zafrir geholt.