Der erfahrene Multi-Channel-Experte Alexander Hecker bündelt in seiner neuen Position Vertrieb und Marketing alle Produkte aus den Bereichen Gaming, Office, Hygiene und Security, um Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern. Die Cherry SE will so auf synchronisierte Absatzstrategien setzen, für Partner und Endkunden einen klar strukturierten Zugang zu den Produkten schaffen und den Grundstein für ein langfristiges Wachstum der wichtigen Peripherals-Sparte legen.

25 Jahre Vertriebs- und Marketing-Expertise

Mit Alexander Hecker gewinnt Cherry einen Multi-Channel-Strategen mit über 25 Jahren Branchenerfahrung. Seine Erfolgsbilanz - geprägt durch Stationen bei Eora, Sonos, Microsoft und Sony - machen ihn zur idealen Besetzung, um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens voranzutreiben. So konnte er bei Sonos die Marke sowie innovative Go-To-Market-Konzepte im Handel etablieren, ein Wachstum von über 3.500 Prozent erzielen und 1,7 Millionen Haushalte gewinnen.

Zu seinen Aufgaben bei Cherry gehören unter anderem die Einführung eines neuen Partnerprogramms sowie der Aufbau eines nachhaltigen Distributions- und Retailer-Netzwerks für Europa. Im Fokus stehen hier die Schlüsselmärkte in Westeuropa, Nordics, Polen und DACH. Zudem soll eine enge Zusammenarbeit mit Cherry Americas und APAC das Wachstum der Marke international fördern. Dafür soll Hecker Cherry Peripherals stringenter und für eine erhöhte Aufmerksamkeit positionieren.

Fokus auf Wachstum und globale Synergien

"Es fühlt sich an wie ein Heimkommen in eine mir vertraute und dynamische Branche, verbunden mit dem Wiedersehen alter Weggefährten und der spannenden Aussicht, neue Partnerschaften zu gestalten", erklärt Alexander Hecker, zukünftiger SVP Global Peripherals bei Cherry. "Cherry hat ein enormes Potenzial und der Markt braucht einen weiteren starken Player. Ich danke dem Vorstand und Aufsichtsrat für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird und sehe meinem Start mit großer Freude entgegen. Es ist ein großer Ansporn für mich, gemeinsam mit dem gesamten Team das Geschäft weiterzuentwickeln und auf den nächsten Level zu heben."

"Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Hecker eine Top-Personalie bekanntgeben dürfen", hebt Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE, die Bedeutung dieser Personalentscheidung hervor. "Hecker kommt zur rechten Zeit zu Cherry, da wir am Anfang neugestalteter Geschäftspläne für Peripherals stehen. Zugleich bringe ich im Namen von Cherry unser Bedauern zum Ausdruck, dass Thierry Ondet aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen sein Mandat bei Cherry nicht antreten kann. Wir bleiben in engem Kontakt und wünschen ihm für 2025 beruflich und persönlich alles Gute."