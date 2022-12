Cherry produziert nicht nur eigene Tastaturen. Die MX-Schalter (Switches) des Auerbacher Herstellers werden auch in vielen hochwertigen Gaming-Tastaturen anderer Marken verbaut. So konzentrierte sich das bisherige Gaming-Engagement der Oberpfälzer auf die Zusammenarbeit mit Herstellern von hochwertigem Gaming-Zubehör.

Nun macht Cherry einen Schritt, um Gaming-Produkte auch selbst zu vermarkten. Dazu hat das Unternehmen die Übernahme des schwedischen Herstellers Xtrfy angekündigt. Die Vereinbarung sieht vor, dass alle Geschäftsanteile an der Xtrfy Gaming AB, Landskrona (Schweden), sowie an der Built on Experience AB, Landskrona (Schweden), von der Cherry SE übernommen werden.

Cherry-CEO Rolf Unterberger will so vom weiterhin wachsenden Gaming-Geschäft profitieren: "Mit dieser Übernahme vergrößern wir unseren Zugang zur wachsenden Gaming- und-Sports Community weiter und stärken unsere Ressourcen in den Bereichen Produktmanagement und Marketing, sowohl über Distributoren wie auch im B-2-C-Geschäft", erläutert der Cherry-Chef. Zudem werde man "das direkte Netzwerk von Xtrfy in die internationale E-Sports Szene" für den strategischen Ausbau des Geschäftsfelds Gaming nutzen.

Mäuse, Tastaturen, Headsets und Mauspads

Xtrfy wurde 2013 im südschwedischen Landskrona von CEO Joakim Jansson und CTO Erik Jensen gegründet und beschäftigt aktuell 12 Mitarbeiter. Die Produkte werden in Zusammenarbeit mit professionellen Gamern am Standort Landskrona entwickelt. Das aktuelle Produktportfolio umfasst schwerpunktmäßig Mäuse und Keyboards sowie weitere Peripherals wie spezielle Mauspads und Headsets.

Die Vermarktung erfolgt schwerpunktmäßig über ein Netzwerk an Distributoren in den Kernmärkten Europa mit dem Schwerpunkt auf die nordischen Länder, Asien und Nordamerika. Daneben betreibt Xtrfy einen eigenen Webshop. Die Logistik wird über eigene Lagerhäuser an den Standorten Landskrona, Boston und Shanghai gesteuert. Hierzulande verkauft Xtrfy laut Angeben auf der Homepage überwiegend über die offiziellen Reseller Caseking, Conrad, Digitalo, GetGear, SMDV und Voelkner.

Joakim Jansson sieht in den patentgeschützten Xtrfy-Produkten eine ideale Ergänzung zum existierenden Gaming-Portfolio von Cherry. "Unsere Entwicklungstätigkeit fokussiert sich neben Qualität und Funktionalität im Premiumsegment insbesondere auf das Design und die Ergonomie unserer Produkte", erklärt der Xtrfy-CEO.

