Das neue Desktop-Set DW 9000 Slim der Cherry GmbH fällt zuerst durch die flache Bauweise und das stilvolle Design auf. Maus und Tastatur sollen zudem für ein ermüdungsfreies sowie entspanntes Arbeiten sorgen. Zusätzlich haben die Oberpfälzer einige Highlights in ihr Produkt integriert.

Neben dem Design legt Cherry bei dem DW 9000 Slim großen Wert auf die Verarbeitungsqualität. Eine massive Metallplatte in der Tastatur garantiert Stabilität und sicheren Halt auf dem Schreibtisch. Die bewährte SX-Scherentechnologie steht für präzises Schreiben und Langlebigkeit. Abriebfeste Laserbeschriftung und gummierte Standfüße in verschiedenen Höhen vervollständigen den hochwertigen Eindruck.

Höchste Verarbeitungsgüte und robuste Technik

Die dazugehörige Sechs-Tasten-Maus mit gummierten Seitenteilen und dreistufiger Auflösung per Knopfdruck in 600, 1.000 und 1.600 dpi hat ebenfalls ein paar Schmankerl zu bieten. So sind ein Mausrad mit optischer Abtastung und eine magnetische Verriegelung für den USB-Receiver ebenso wenig alltäglich, wie der Transportbeutel für Maus und Ladekabel.

Maus und Tastatur verfügen über Lithium-Akkus, die mittels Micro-USB-Kabel jederzeit und auch während des Betriebs aufgeladen werden können. Entsprechende Status-LEDs geben Auskunft über die verbleibende Batteriekapazität und warnen vor niedrigem Akkuladestand.

Wahlweise Bluetooth oder Funk

Praktisch auch die duale Anschlussmöglichkeit über die integrierte Bluetooth-4.0-Schnittstelle oder über den mitgelieferten Nano-USB-Empfänger als verschlüsselte 2,4-Gigahertz-Funkverbindung. Zum Wechsel der Modi muss nur ein Schalter an der Maus oder der Tastatur betätigt werden. So könne bei gleichzeitiger Nutzung an PC und Notebook zwischen beiden Geräten per Knopfdruck gewechselt werden, heißt es aus der Oberpfalz.

Weitere technische Informationen finden sich auf dem Datenblatt des Sets unter diesem Link. Das Desktop-Set Cherry DW 9000 Slim ist ab Februar 2019 für einen UVP von 99 Euro verfügbar.