Chris Baker ist seit August 2018 als Senior Vice President und General Manager EMEA bei der Box Inc. mit Hauptsitz in Kalifornien tätig. Er arbeitet von London aus und soll so die internationale Expansion von Box, insbesondere in Europa und dem Nahen Osten fördern.

Zuletzt war Baker Managing Director EMEA North bei SAP Concur, wo er innerhalb von zwei Jahren die Umsätze verdreifachen konnte und die Übernahme von Hunderten von Concur-Mitarbeitern durch die SAP bereichsübergreifend organisierte. Davor hatte Baker diverse leitende Rollen bei Unternehmen wie Sun Microsystems, Microsoft, Salesforce oder Qlik inne.

Der BA in Philosophie und Psychologie sowie Master of Science in Knowledge Based Systems engagiert sich zudem als Vorsitzender des Kuratoriums von Brainstrust, das sich für die Verbesserung der klinischen Betreuung und Unterstützung von Patienten mit Gehirntumoren einsetzt.

"Internationales Wachstum ist von entscheidender Bedeutung für unsere langfristige Strategie", so Stephanie Carullo, COO bei Box. "Wir freuen uns darauf, Chris bei uns begrüßen zu dürfen. Er wird uns dabei unterstützen, das europäische Geschäft voranzubringen. Chris kann eine starke Erfolgsbilanz vorweisen, zuletzt bei SAP Concur. Seine Erfahrung im Aufbau von dynamischen, wachstumsstarken Unternehmen in der gesamten EMEA-Region wird ihm dabei helfen, unsere Expansion in dieser Schlüsselregion voranzutreiben."

"Ich beobachte die Entwicklungen bei Box bereits seit einigen Jahren und sehe eine großartige Gelegenheit für Wachstumssteigerungen in EMEA", erklärt Chris Baker. "Heutzutage wollen Unternehmen aller Größenordnungen zu vollständig digitalen Arbeitgebern werden. Die starke Produkt-Roadmap, die zukunftsorientierte Vision und die Unternehmenskultur verschaffen Box hier eine einzigartige Position, um Kunden auf ihrem Weg zu unterstützen."