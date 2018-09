Wie die Aspect Software, Inc. aus Phoenix, Arizona bekannt gibt, ist der bisherige Präsident des Unternehmens, Chris Koziol, zum CEO gewählt worden. Er folgt damit auf Stewart Bloom vom Kapitalgeber Golden Gate, der diese Rolle zuvor fünf Jahre lang bis Juli 2017 innehatte.

Mit seiner Erfahrung aus über 30 Jahren Technologie und Management war Koziol eine der treibenden Kräfte bei der Umgestaltung von Aspect, die sich von einem traditionsreichen Hersteller von On-Premises-Software zu einem Anbieter Cloud-basierter Customer Engagement-Lösungen gewandelt haben.

Bevor er zu Aspect wechselte, war Koziol in verschiedenen führenden Positionen in der Enterprise Software- und Systemintegrationsbranche tätig, darunter mehr als vier Jahre als COO für JDA Software. Außerdem war er von 1985 bis 2001 in führenden Positionen bei MicroAge, zuletzt als Präsident und COO des insolvent gewordenen Unternehmens. Der Absolvent der Harvard Business School und Bachelor in Business Administration, Marketing ist auch Mitglied des Verwaltungsrats beim Arizona Technology Council.

„Ich freue mich sehr, die Rolle des CEO zu übernehmen“, erklärt Koziol. „Wir befinden uns in einer entscheidenden Marktphase, in der Unternehmen erkennen, wie differenzierte Kundenerlebnisse ihnen dabei helfen, in zunehmend wettbewerbsorientierten Märkten erfolgreich zu sein.“

„Die funktionsreichen, nativ entwickelten und fachmännisch gelieferten Aspect-Lösungen erzielen große Aufmerksamkeit, denn sie sind in der Lage, den immer weiter steigenden Service-Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden, insbesondere über neu aufkommende digitale Kanäle“, ergänzt der CEO. „Das ist eine großartige Chance für das Unternehmen, von der Marktdynamik zu profitieren und ich fühle mich geehrt, Aspect und unsere weltweit über 1.700 Mitarbeiter in dieser spannenden Zeit zu leiten.“