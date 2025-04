AMD hat mit Chrissie Harrison eine erfahrene Managerin für sein indirektes Geschäft in Europa gewonnen. Harrison hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Marketing im Halbleitermarkt. Sie war bei Intel unter anderem für das Channel Marketing in EMEA, für die Investitionen in den Channel sowie in diversen Positionen bei Intel in UK beschäftigt. Zuletzt verantwortete Harrison als EMEA Distribution Sales Director die Beziehungen zu den Distributoren.

Bei AMD leitet Harrison das EMEA Component Channel Team leiten. In dieser Position soll sie die Position von AMD im Geschäft mit Client- und Server-CPUs ausbauen, das Grafik-Geschäft forcieren, die Position von AMD im Gaming-Segment zu stärken und die Expansion im Bereich KI und im kommerziellen Geschäft mit Desktop-Komponneten über den Channel vorantreiben.

"Ich bin von den Möglichkeiten, die diese Rolle bietet, begeistert und freue mich darauf, die hervorragenden Partnerschaften, die AMD im Channel und mit seinen Ökosystempartnern unterhält, weiter auszubauen", erklärt Harrison zu ihrer neuen Stelle.

Die Ernennung von Chrissie Harrison ist die zweite Channel-Personalie bei AMD innerhalb weniger Wochen: Erst kürzlich hatte das Unternehmen James Blackman zum EMEA Head of VAR and SI Commercial Sales ernannt.

Mehr zum Thema

AMD Ryzen 9 9950X3D im Test

AMD will mit Kauf von ZT Systems KI-Angebot stärken

Industrie-Allianz soll X86-Plattform retten