Der auf den Handel mit gebrauchter Software spezialisierte Distributor MRM muss sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Christian Bedel, der seit 2017 das Unternehmen leitet, hat seinen Rückzug angekündigt. Wer dann ab April den Spezialdistributor leiten wird, soll dann "in aller Kürze" bekanntgegeben werden.

Bedel betont, dass er sich die Entscheidung nicht leichtgemacht hat, doch nach sieben Jahren rufe ihn "eine neue Herausforderung". Was das sein wird, will der scheidende MRM-Chef noch nicht verraten. "Dem IT Channel bleibe ich treu", verspricht er aber. Der Netzwerker und ausgewiesene Microsoft-Spezialist war vor seinem Engagement bei MRM Distribution bei Haufe-Lexware als Distributionsmanager und bei Microsoft als Partner-Account-Manager tätig.

Zusammenarbeit mit Fachhandelskooperationen

Erster großer Meilenstein nach der Gründung des Unternehmens war für Bedel die Akkreditierung als Aussteller auf der Microsoft-Partnerkonferenz "DPK 2018" in Leipzig. Durch wichtige Kooperationen, unter anderem mit Kiwiko, Synaxon, Nordanex, ComTeam und CPN.

Zur Unternehmensphilosophie gehört, dass der Handel mit gebrauchter Software absolut rechts- und herstellerkonform abläuft. Zum Portfolio gehören Low-Code/No-Code Workflow Automatisierung, Sicherheits-lösungen für den DSGVO-konformen Datenaustausch sowie IT- und Cyber-Security Lösungen für Endgeräte und E-Mails.

MRM Distribution beliefert nach eigenen Angaben über 6.000 IT-Fachhändler. Dazu arbeitet man eng mit Einkaufsverbänden und Fachhandelkooperationen zusammen. Bei den im Januar von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit Context vergebenen Channel Excellence Awards bekam MRM in der Kategorie "Spezialdistribution" die Auszeichnung "Preferred Distibutor".

Mehr zum Thema:

Channel Excellence Awards 2024: Deutschlands beste Distributoren und Hersteller

Christian Bedel übernimmt: Ernesto Schmutter verlässt MRM Distribution

Weitere Handelspartner ergänzen das Angebot: MRM vertreibt jetzt auch IceWarp und Canei