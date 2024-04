Christian Erb übernimmt bei Optoma Deutschland die Leitung der ProAV und Etail/Retail Mitarbeiter im Account Management. Erb ist bereits seit über vier Jahren bei Optoma tätig. In dieser Zeit habe er sich in dieser Zeit durch sein Engagement und seine Fachkenntnisse hervorgehoben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Seine langjährige Erfahrung im Bereich des Account Managements sowie sein umfassendes Wissen über ProAV und Etail/Retail mache ihn zu einer idealen Besetzung für diese Position.

Vor seiner Tätigkeit bei Optoma war der Manager über zehn Jahre bei Samsung als Account Manager und Sales Representative im Bereich Wearables und Zubehör tätig.

Optimale Betreuung des Vertriebsteams

In seiner neuen Rolle wird Erb eng mit dem Vertriebsteam zusammenarbeiten, um "bekannte und neue Strategien" umzusetzen und die individuellen Anforderungen der Mitarbeiter sowie der Kunden zu erfüllen.

Isabella Schminke, Territory Manager bei Optoma, freut sich Unterstützung durch Christian Erb als Vertriebsleiter: "Sein Fachwissen und seine langjährige Erfahrung werden einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unser Vertriebsteam optimal zu betreuen und Unternehmensziele umzusetzen", erklärt sie.

