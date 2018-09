Der Vertrieb des Produktportfolios an Unternehmenskunden der Rohde & Schwarz Cybersecurity GmbH liegt seit Juli 2018 in der Verantwortung von Christian Kratzer. Dabei will er das geistige Eigentum der Unternehmen in der DACH-Region zu schützen und somit auch die Technologieführerschaft und Arbeitsplätze sichern, teilt Rohde & Schwarz mit.

Der Diplom-Wirtschaftsinformatiker soll den Firmen die sichere Nutzung von Cloud-Diensten ermöglichen und ihnen mit Beratung und Unterstützung zur Seite stehen. Ein weiteres Ziel ist die bessere Absicherung von Websites, -Applikationen und -services von Kunden, da hier oft die Sicherheit aufgrund des Entwicklungstempos vernachlässigt werde.

Kratzer kann 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Enterprise Software vorweisen. Er war zuletzt als Senior Security Software Sales Manager Germany bei IBM Deutschland tätig, wo er von 2014 bis zu seinem Wechsel das nationale Security Software Sales Team leitete und dabei das Geschäft in Deutschland merklich ausbauen konnte.

"Mit seinen fundierten Kenntnissen im Bereich der IT-Sicherheit und seinen Erfolgsbilanzen als Vertriebsleiter, stellt Christian Kratzer einen großen Gewinn für das Team von Rohde & Schwarz Cybersecurity dar", erklärt Walter Schumann, SVP Sales & Marketing des Unternehmens.

"Ich freue mich sehr, das weitere Wachstum von Rohde & Schwarz Cybersecurity mitzugestalten", kommentiert Kratzer. "Wir haben bereits eine sehr gute Stellung auf dem DACH-Markt, die ein perfekter Ausgangspunkt und Ansporn ist, die Geschäftsentwicklung weiter voranzutreiben und die Kundenbasis auszubauen."