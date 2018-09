Abbyy Europe beruft Lexmarks ehemaligen Head of Professional Services für DACH, Christian Marquardt, zum Director of Partnerships & Alliances DACH, Benelux, France & UK, so der neue Titel bei Abbyy. Marquardt soll ab sofort das Wachstum des Partnergeschäfts in den Kernregionen Westeuropas weiter antreiben.

Zuvor war Marquardt bei Lexmark angestellt, wo er das indirekte Geschäft mit Enterprise Software der Tochter Kofax für die DACH-Region leitete. Neben der Geschäftsentwicklung und dem Management bestehender Partner, war er auch zuständig für die Akquise neuer RPA-Partner und Systemintegratoren. Insgesamt war er über 23 Jahre in verschiedenen Positionen bei Lexmark.

"Christian verfügt über langjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse sowohl in der Capture-Branche als auch im RPA-Umfeld. Diese konnte er während seiner beruflichen Laufbahn ausbauen. Er kennt sowohl den Markt als auch die Partnerlandschaft", erklärt Markus Pichler, VP Global Partnerships & Alliances bei Abbyy.

"Ich bin mir sicher, dass Christian sowohl menschlich als auch fachlich ein Gewinn für mein Team sein wird, denn er vereint technisches Hintergrundwissen mit umfangreicher Erfahrung im indirekten Vertrieb und weiß, was im Channel-Markt wichtig ist", ergänzt Pichler.