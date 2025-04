Als Vertriebsvorstand ersetzt Christian Meier den bisherigen Inhaber dieser Position Martin Greiwe, der Ratiodata bereits zu Beginn des Jahres 2024 verlassen hat. Genauso wie er ist Meier nun für die Bereiche Vertrieb, Marketing sowie für das Produkt- und Portfolio-Management bei Ratiodata verantwortlich. Das aktuelle Ziel des gelernten Bankkaufmanns und Diplom-Betriebswirts ist dabei, die Produkt- und Service-Palette des IT-Dienstleisters an die aktuellen Kundenbedürfnisse anzupassen.

Zuletzt war Christian Meier Geschäftsführer der ACP-Niederlassung Würzburg, die er erfolgreich als neuen Standort der österreichischen Gruppe aufbaute. Davor war er Mitglied der Geschäftsleitung und Gesamtvertriebsleiter im Bechtle IT-Systemhaus Würzburg, wo er maßgeblich zur Umsatzsteigerung und zur Restrukturierung des Vertriebs in dieser Niederlassung beitrug.

