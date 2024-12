Diese Neubesetzung wird ganz nüchtern verkündet: Jürgen Hatzipantelis übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des CEO von Logicalis in Deutschland. Er folgt auf Christian Werner, der das Deutschlandgeschäft in den vergangenen acht Jahren erfolgreich vorangetrieben hat.

Es folgt keine der üblichen Danksagungen: Also Logicalis wünscht Christian Werner nicht alles Gute auf seinem weiteren Weg, und das Unternehmen bedankt sich auch nicht ausdrücklich für sein bisheriges Engagement.

Lediglich die Umstrukturierung wird in der Pressemeldung beschrieben: So fasst Logicalis Deutschland die bisher weitgehend eigenständig agierenden Unternehmen Logicalis GmbH, Siticom GmbH und Orange Networks GmbH ab sofort unter einer einheitlichen Führung zusammen. Durch die optimale Nutzung der Synergien zwischen den Unternehmen soll die Marktposition von Logicalis im deutschen Markt nachhaltig gestärkt werden. Das Unternehmen möchte nun auch hier zu Lande als "One Logicalis" wahrgenommen werden.

Der neue Deutschland-CEO Jürgen Hatzipantelis war schon bisher Geschäftsführer der zwei deutschen Unternehmen der Logicalis Group, Siticom und Orange Networks. Zu Siticom kam er im Oktober 2017, Geschäftsführer der Orange Networks GmbH wurde er im November 2023. Hatzipantelis bringt fast 40 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei verschiedener IT-Unternehmen nun auch zur Logicalis Group mit. Vor seinem Eintritt bei Siticom bekleidete er fast zehn Jahre lang die Funktion als Executive Vice President and Managing Director bei der Devoteam GmbH, davor war Member of the Supervisory Board bei der Consequor Consulting AG sowie CEO bei der S.E.S.A. AG (heute: Tietovry). Von September 1986 bis Februar 2011 war Hatzipantelis Member of the HP Consulting Board bei der Hewlett-Packard GmbH.

Hatzipantelis freut sich, seine Arbeit in der Logicalis-Familie fortzusetzen: Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team die Rolle von Logicalis in Deutschland noch weiter zu stärken und Synergien zu schaffen, die unseren Kunden greifbare Mehrwerte für ihren Geschäftserfolg bieten."

Bob Bailkoski, CEO der Logicalis Group, erklärt die neue Struktur in Deutschland: "Mit One Logicalis erreichen wir einen weiteren Meilenstein für Logicalis in Deutschland, um Unternehmen maßgeschneiderte und zukunftssichere IT-Services aus einer Hand anzubieten. Ich bin überzeugt, dass wir damit das vorhandene Potenzial nutzen können, um die Grundlage für weiteren Erfolg und Wachstum auf dem deutschen Markt zu schaffen." Wie schon vorher erwähnt, für den bisherigen Logicalis-Deutschland-Chef Christian Werner hat der CEO keine Worte übrig.

Kommentar des Redakteurs:

Ausdrücke wie "mit sofortiger Wirkung" und "ab sofort" in der Pressemeldung von Logicalis Deutschland deuten auf eine plötzliche Entscheidung, sich von Christian Werner trennen zu wollen. Darauf weist auch die fehlende - ansonsten fast immer übliche - Danksagung. Über die Hintergründe dieses Personalwechsels ist noch wenig bekannt, an der Performance von Logicalis in Deutschland soll es laut Marktbeobachtern nicht gelegen haben. Denn mit diesem - konjunkturbedingten - Problem haben auch andere Systemhäuser wie Bechtle, Cancom und Computacenter zu kämpfen, personelle Konsequenzen an der Spitze hatte es dort dafür nicht gegeben. Es wird aber kolportiert, dass es zwischen dem ex-Deutschland-Chef Christian Werner und und dem Gruppen-CEO Bob Bailkoski Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der weiteren Ausrichtung von Logicalis Deutschland gab.



