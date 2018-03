Christina Sailer und Sydney Loerch haben ein Volontariat im Kommunikationsteam bei der Microsoft Deutschland GmbH gestartet. Während Sailer seit dem 01. Januar 2018 in den Bereichen Cloud and Infrastructure sowie Mixed Reality, AI und Data Platform unterwegs ist, befasst sich Sydney Loerch schon seit 01. Dezember 2017 mit den Themen Windows and Devices und New World of Work.

Darüber hinaus ist bei beiden Berufseinsteigerinnen der Bereich Interne Kommunikation Bestandteil des 18-monatigen Programms. Das Volontariat umfasst eine Ausbildung zum Communications Manager im Sinne des für Microsoft definierten Kompetenzprofils. Dabei werden in drei Phasen die Fertigkeiten eines Kommunikators vermittelt sowie der Ausbau und die Förderung von Skills gefördert, um eigenständig Projekte führen und verantworten zu können.

Ausbildung nach eigenem Kompetenzprofil

Darüber hinaus erlangen die Volontärinnen durch enge Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachbereichen eine umfangreiche Expertise in den entsprechenden fachlichen Themen. Teil des Ausbildungsprogramms sind zudem eine Microsoft-interne Station sowie eine externe Station außerhalb des Unternehmens.

"Durch die Digitalisierung verändert sich unser Alltag und dadurch auch die Art der Kommunikation. Microsoft hat diesen Wandel schon sehr früh erkannt und die Unternehmenskommunikation immer wieder agil angepasst", erklärt Ines Gensinger, Leiterin Business and Consumer Communications bei Microsoft Deutschland, an die Christina Sailer und Sydney Loerch berichten.

"Unser Ausbildungsprogramm bietet einen fundierten Start in das Berufsleben und vermittelt die Kompetenzen, die ein Communications Manager heute benötigt. Auch aus diesem Grund haben wir unser Programm seit Oktober letzten Jahres von der Deutschen Akademie für Public Relations zertifizieren lassen", ergänzt Gensinger.

Vor ihrem Einstieg bei Microsoft schloss Christina Sailer ihr Masterstudium in der Fachrichtung Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien Stuttgart ab. Zuvor hatte die 26-Jährige an der Universität Passau ihren Bachelorabschluss erworben. Bereits neben dem Studium sammelte sie Erfahrungen in der Kommunikation auf Unternehmens- und Agenturseite, unter anderem ein halbes Jahr lang als Praktikantin die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Porsche MEA in Dubai.

Sydney Loerch war bereits neben dem Masterstudium der strategischen Kommunikation an der Westfälischen Wilhelms-Universität als Praktikantin in der Kommunikation bei Microsoft tätig. Einen Teil ihres Studiengangs absolvierte die 25-Jährige an der University of Tampere in Finnland.

Darüber hinaus war Loerch zwischen ihrem Bachelor- und Masterstudium sechs Monate als Praktikantin bei Constantin Medien, nachdem sie ihr Studium der Medienkommunikation an der Technischen Universität Chemnitz mit dem Bachelor of Arts abgeschlossen hatte. Weitere diverse Praktika und Werkstudententätigkeiten bei namhaften Unternehmen runden ihr Profil ab. (KEW)