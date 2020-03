Nicht nur die exekutive sondern nun auch die operative Führung der deutschen Niederlassung des Softwarekonzern liegt nun in weiblichen Händen: Zum 1. April 2020 wird Christine Haupt als Chief Operating Officer (COO) die Leitung der Geschäftsbereiche Marketing, Operations und Mittelstandskunden bei Microsoft Deutschland übernehmen.

Damit ist sie für die (nach USA und Großbritannien) drittgrößte Tochtergesellschaft der Microsoft Corporation sowohl für Marketing als auch für die Produktsegmente Cloud und Enterprise, Microsoft 365, Surface Commercial und Dynamics 365 sowie für das stark wachsende Geschäft mit mittelständischen Unternehmen verantwortlich.

Auf der Position des COOs folgt Christine Haupt Joao Couto nach, der nach über drei Jahren bei Microsoft Deutschland eine neue Aufgabe als Vice President der SAP Business Unit in der Konzernzentral in Redmond übernehmen wird.

Von Mitte 2017 bis Anfang 2020 hat Haupt als General Manager den Geschäftsbereich Services vorangetrieben und zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für Microsofts starke Entwicklung im Cloud-Geschäft gemacht. Bereits in dieser Funktion gehörte sie der Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland an und berichtete an die Vorsitzende der Geschäftsführung, Sabine Bendiek. Das tut sie auch in ihrer neuen Rolle als COO.

Vor ihrem Wechsel zu Microsoft war Haupt als Mitglied der Geschäftsführung bei Computacenter für den Bereich Professional Services einschließlich Solution Business und Consulting Services zuständig. 18 Jahre lang hat sie in zahlreichen Funktionen in Vertrieb und Service bei dem Systemhaus ihre Karriere und Expertise im Bereich Services aufgebaut. Die gebürtige Fränkin hat nach ihrem Physik-Studium an der Universität Würzburg einen Forschungsaufenthalt an der University of California in San Francisco absolviert und promoviert.

Microsoft Deutschland-Chefin Sabine Bendiek freut es sehr, dass Christine Haupt nun eine breitere Verantwortung übernimmt: "Sie hat in den letzten Jahren bereits viele unserer strategischen Kunden erfolgreich begleitet und ihr Gespür für technologischen Entwicklungen bewiesen. Sie wird ihre langjährige Erfahrung in dieser Funktion noch stärker einbringen können, um die digitale Transformation unserer deutschen Kunden voranzutreiben."