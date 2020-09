Erst zum 1. April 2020 übernahm Christine Haupt als Chief Operating Officer (COO) die Leitung der Geschäftsbereiche Marketing, Operations und Mittelstandskunden bei Microsoft Deutschland (ChannelPartner berichtete).

Haupt ist bereits seit dem 1. Juli 2016 bei Microsoft tätig. Davor war sie als Mitglied der Geschäftsführung bei Computacenter für den Bereich Professional Services einschließlich Solution Business und Consulting Services zuständig. 18 Jahre lang hat sie in zahlreichen Funktionen in Vertrieb und Service bei dem Systemhaus ihre Karriere und Expertise im Bereich Services aufgebaut. Die gebürtige Fränkin hat nach ihrem Physik-Studium an der Universität Würzburg einen Forschungsaufenthalt an der University of California in San Francisco absolviert und promoviert.

Die ersten knapp vier Jahre bei Microsoft verbrachte Haupt als General Manager Enterprise Services. Diese Services hat sie bei Microsoft zu einem wichtigen Erfolgsfaktor weiterentwickelt - vor allem im Cloud-Geschäft. Die Beförderung zur COO und ein halbes Jahr später zur Interims-CEO war da nur logisch. Haupt folgt Bendiek nach, die Microsoft Richtung SAP verließ (ChannelPartner berichtete).