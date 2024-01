Die Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH hat mit Wirkung zum 1. Februar 2024 Christof Böhm zum neuen President und Managing Director von Sharp NEC Display Solutions Europe (SNDSE) ernannt. Er soll die Nachfolge von Bernd Eberhardt antreten, der sich entschieden hat, von seiner Position als Präsident und CEO von Sharp/NEC zurückzutreten. Christof Böhm soll mit seiner Expertise die nächste Phase der Entwicklung in den Bereichen Engineering sowie Qualitäts- und Servicemanagement einleiten.

30 Jahre Sharp/NEC-Erfahrung

Mit über 30 Jahren bei Sharp/NEC bringt Christof Böhm ein tiefes Verständnis für das Displaygeschäft und seine Herausforderungen mit. Seit 2020 war er als Senior Vice President Engineering, Quality Assurance & Service beim Joint Venture der japanischen Hersteller verantwortlich. Davor war Böhm lange Zeit bei NEC in diversen leitenden Funktionen unter anderem als Senior Vice President, Vice President und General Manager.

"Wir bedanken uns bei Bernd Eberhardt für seine lange und sehr erfolgreiche Tätigkeit in 30 Jahren bei Sharp und NEC", erklärt Yoichi (Joe) Tomota, Präsident von Sharp Europe. "Mit seinem unermüdlichen Einsatz hat er das Unternehmen zu vielen Meilensteinen geführt, darunter auch das Joint Venture zwischen Sharp und NEC, das 2020 verkündet wurde. Der Weg in die Zukunft ist klar: Wir wollen unsere Effizienz weiter steigern und einen noch größeren Mehrwert für unsere Kunden bieten."

"Qualität ist nicht verhandelbar", sagt Christof Böhm. "Wir werden keine Kompromisse bei der Langlebigkeit unserer Produkte eingehen und unser exzellenter, branchenführender Service wird unseren Kunden weiterhin Sicherheit geben. Unser Unternehmen hat in der Vergangenheit Veränderungen durchlaufen und unsere Kunden haben stets Kontinuität in den Bereichen erfahren, die sie schätzen: Qualität, Service und Nachhaltigkeit. Daran werden wir auch in Zukunft festhalten."

Lesen Sie auch: Sharp/NEC vervollständigt Collaboration-Portfolio