Chip-Riese Intel kann einen hochkarätigen Neuzugang vermelden: Christoph Schell, bisher als Chief Commercial Officer bei HP unter Vertrag, wird Mitte März 2022 als Executive Vice President und Chief Commercial Officer weltweit die Sales, Marketing and Communications Group (SMC) beim Halbleiterspezialisten leiten.

Schell folgt bei Intel damit Michelle Johnston Holthaus nach, die innerhalb des Konzerns auf den Posten des General Manager, Client Computing Group, wechselt. In seine Zuständigkeit fällt die Leitung der globalen Vertriebs-, Marketing- und Kommunikationsteams. Schell wird auch Mitglied des Executive Leadership Teams und berichtet direkt an Intel-CEO Pat Gelsinger.

Führungskraft für wachsende Ambitionen

Gelsinger hat hohe Erwartungen an seine Neuverpflichtung: "Wir wollen unsere Kernkompetenzen nutzen, um in unseren traditionellen Märkten zu wachsen und den Eintritt in neue Märkte zu beschleunigen. Ich bin zuversichtlich, dass Christoph die richtige Führungskraft ist, um dabei eine entscheidende Rolle zu übernehmen, die unseren wachsenden Ambitionen gerecht wird", betont der Intel-Chef. Er spricht von einer "außergewöhnliche Erfolgsbilanz" Schells bei innovativen und disruptiven Markteinführungsstrategien auf der ganzen Welt. "Er bringt Expertise in vielen Geschäftssegmenten und vertikalen Märkten wie auch bei Lösungen und Dienstleistungen mit. Das erwarten unsere Kunden", betont Gelsinger.

Als Chief Commercial Officer war Schell bei HP auch für den indirekten Vertriebskanal zuständig. So war er maßgeblich für Gestaltung des neuen HP-Partnerprogramms "Amplify" verantwortlich. Nach dem Weggang von HP-Chef Dion Weisler und den folgenden Umstrukturierungen bei HP musste Schell sicherstellen, dass der damals verkündete Personalabbau von mehreren tausend Stellen nicht zu Lasten der Partner- und Kundenbetreuung ging. "Ich werde meine schützende Hand über Vertriebs- und über Kategorieorganisationen halten, die nah am Kunden sind", verspracht der HP-CCO 2019 auf dem Canalys Channels Forum in Barcelona im Gespräch mit ChannelPartner.

