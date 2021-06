Die Fernao Networks Holding GmbH, Full Service Provider für IT Security mit Sitz in Köln, baut mit Christoph von Falck ihre Führungsspitze aus. Ab sofort agiert der Spezialist für Mergers & Acquisitions (M&A) an der Seite der weiteren Geschäftsführer Hendrik Sauer, Nico Birk und Dr. Jens Wiese und soll die bisherige Strategie des Fernao Wachstums weiter vorantreiben.

Christoph von Falck verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Themenfeldern Strategie, M&A und Beteiligungsmanagement mit Fokus auf Technologieunternehmen. Zudem zeichnet sich der 52-jährige durch eine fundierte Spezialisierung auf den Cybersecurity-Markt aus. Der Diplom-Kaufmann war unter anderem bei Airbus Defence & Space als Vice President und Head of Strategic Asset Management tätig. Weiterhin verantwortete er bei Haven Cyber Technologies als CEO für die Bereiche Strategie, Wachstum, Unternehmenszukäufe und Integration.

Wachstum durch Akquisition

„Christoph von Falck stellt mit seiner Expertise im Bereich M&A eine große Bereicherung für die gesamte Unternehmensgruppe und die Geschäftsführung im Besonderen dar“, sagt Nico Birk, Geschäftsführer von Fernao Networks. „Durch seine Unterstützung können wir das Wachstum der Holding gezielt vorantreiben.“

„Meine langjährige Erfahrung rund um Fusionen, Unternehmenszukäufe und strategisches Wachstum möchte ich in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe einfließen lassen“, erklärt Christoph von Falck. „Mich reizt bei Fernao die klare Fokussierung auf das Thema Cybersecurity, und ich freue mich auf spannende Aufgaben in diesem Zukunftsmarkt.“