Jörn Beckmann, Key Account Manager bei der Systemhaus-Kooperation comTeam, wird auf dem c.m.c.-Kongress die neuen Funktionen des "comTeam MSP Manager" vorstellen - einer Lösung zur vollautomatischen Abrechnung von Managed Services. Damit gehören Fehler bei der Fakturierung der geleisteten Dienstleistungen der Vergangenheit an, MSPs können sich auf ihr Geschäft mit Bestands- und Neukunden sowie auf ihre eigene strategische Weiterentwicklung voll konzentrieren. Von lästigen Routineaufgaben sind sie dann weitgehend befreit.

Natürlich werden auch auf dem diesjährigen c.m.c.-Kongress CIOs zugegen sein und sich aktiv einbringen. Wolfram Nötzel, CIO der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, wird sich den Fragen der in Düsseldorf anwesenden IT-Dienstleister stellen und darüber hinaus aus seinem "daily business" berichten. Er und seine Kollegen aus anderen Branchen werden am 8. und am 9. April exklusiv für die Teilnehmer am c.m.c.-Kongress ihre neuen Cloud-Strategien vorstellen und natürlich ihre Wünsche an die anwesenden IT-Dienstleister äußern.

Die durch den Amtsantritt der Trump-Administrationen eingetretenen geopolitischen Verwerfungen zeigen bereits Wirkung auf das Cloud-Bestellverhalten einiger Kunden. Viele von ihnen möchten verstärkt auf souveräne europäische Digital-Infrastruktur setzen, leider ist dies derzeit nur in Nischen möglich.

In der Diskussion mit den CIOs möchten wir nun herausfinden, in welchen Bereichen deutsche Unternehmen zumindest ein wenig unabhängiger von US-amerikanischer Software und von der Cloud-Infrastruktur der drei US-Hyperscaler werden könnten. Außerdem wollen wir uns in der CIO-Debatte dem Umgang mit KI vertieft widmen und unter anderem gemeinsam herausfinden, in welchen Bereichen die KI-Technologie schon heute einen relevanten Beitrag zur Wertschöpfung leisten kann.

Cyber Security im Fokus

Natürlich werden wir uns auf dem c.m.c.-Kongress auch dem Thema IT-Sicherheit widmen. So wird zum Beispiel Jimmy Kuchenmeister, Team Lead Sales DACH bei NinjaOne, über die immense Bedeutung eines konsequenten Patch- und Vulnerability-Managements referieren. Denn Sicherheitslücken stellen nach wie vor ein großes Risiko dar.

Hendrik Schmöle, Teamleiter Technik bei der Log-In Gesellschaft für Computerintegration mbH, wird in Düsseldorf schildern, wie dieses seit über 30 Jahren bestehendes Systemhaus nun als Managed Service Provider seine Kunden vor Cyber-Attacken schützt. Hierzu hat der MSP aus dem Sauerland mit Sophos MDR eine ganzheitliche Cyberabwehr aufgebaut. So ausgestattet, kann Log-In Sicherheitsvorfälle bei seinen Kunden frühzeitig erkennen und rechtzeitig darauf reagieren.

Wer weitere Fragen zu den dahintersteckenden Technologien stellen möchte, kann dies in dieser Session auch tun. Stefan Schnurbusch, Senior Channel Account Executive bei Sophos, steht dort allen Teilnehmer Rede und Antwort.

Wie MSPs den steigenden Anforderungen der NIS-2-Richtlinie begegnen können, das erklären die yourIT-Manager Thomas Ströbele und Selina Binder in ihrer Session. Denn hier dürfen IT-Dienstleiser keine Kompromisse schließen, sondern alle notwendigen Zertifizierungen erwerben, auch wenn sie das viel Zeit und Anstrengung kostet.

Doch am Markt gibt es viele "schwarze Schafe", die vermeintliche "Abkürzungen" beim Erwerb von Zertifizierungen anbieten. Wie MSPs seriöse Zertifizierungsstellen erkennen, wie sie sich vor betrügerischen Anbietern schützen und welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen sollten, um ihre eigene Compliance abzusichern, das werden Ströbele und Binder ebenfalls in ihrem Workshop erklären, und anhand realer Praxisbeispiele aufzeigen, welche Fallstricke hier drohen und warum eine ISO 27001-Zertifizierung ohne gelebtes ISMS schnell zur Haftungsfalle werden kann.

Im interaktiven Austausch werden die beiden yourIT-Manager mit den Teilnehmern erörtern, welche Anforderungen aktuell auf MSPs zukommen, welche Rolle Audit-Qualität und Zertifizierungsstellen dabei spielen und wie sich ihre Kunden zukunftssicher aufstellen können - nicht nur für NIS2, sondern für eine insgesamt nachhaltige Informationssicherheit.

Was Euch darüber hinaus noch so alles in Düsseldorf erwartet, das seht Ihr hier. Die letzten Änderungen an der Agenda nehmen wir gerade noch vor.

Meldet Euch also jetzt zum c.m.c.-Kongress 2025 hier an. Und wenn Ihr noch einen Kollegen/eine Kollegin mitbringen wollt? Kein Problem! Er/sie erhält 40 Prozent Nachlass, nutzt bitte dazu im letzten Schritt der Anmeldung den Rabatt-Code cmc2025-friend.