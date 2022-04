Die mobile App "Send IT Back" erlaubt es Cisco-Kunden, ausgediente Produkte zurückzugeben. Der Hersteller führt sie anschließend einer Reparatur und Wiederverwendung zu. Die App ist in allen Ländern der Europäischen Union sowie in Großbritannien und den USA verfügbar.

Bereits jetzt werden laut Hersteller 99,9 Prozent der zurückgenommenen Produkte wiederverwendet oder recycelt. Die App "Send IT Back" soll künftig dazu beitragen, den Anteil der überhaupt zurückgegebenen Produkte zu erhöhen. Demselben Ziel dient, dass Cisco im Rahmen seiner Programme zur Rücknahme und Wiederverwendung von Produkten Hardware jetzt kostenlos annimmt.

Um eine Abholung mit "Send IT Back" zu vereinbaren, müssen Kunden die Android-Variante oder die iOS-Version der App herunterladen und die Geräte damit fotografieren. Zu den ersten Nutzern der App in Europa gehört unter anderem die Audi AG.

"Die Technologiebranche hat die klare Verantwortung, die von ihr verbrauchten Ressourcen und die von ihr erzeugten Abfälle zu reduzieren", sagt dazu Jutta Gräfensteiner, Director Sustainability, Deutschland Digital und Country Plan bei Cisco Deutschland. "Als Cisco verankern wir die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in unserem gesamten Unternehmen und in jeder Phase des Produktlebenszyklus. Dazu gehört auch die Verbesserung der Rückgabe von Produkten zur Reparatur und Wiederverwendung."

Damit Demontage, Reparatur und Wiederverwendung funktionieren, werden die daraus erwachsenden Anforderungen schon beim Produktdesign berücksichtigt. Bis 2025 will Cisco alle neuen Produkte und Verpackungen an den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ausrichten. Im Rahmen seines Engagements für die Kreislaufwirtschaft hat sich Cisco dazu verpflichtet, bis 2040 Net-Zero-Emissionen zu erreichen. "Dieses Ziel deckt alle Emissionsbereiche ab, einschließlich der Emissionen aus dem direkten Betrieb von Cisco, der Lieferkette und der Nutzung seiner Produkte", sagt Gräfensteiner.

Flankierend hat Cisco das Finanzierungsangebot "Green Pay" vorgestellt. Dabei wird das Produkt am Ende der Laufzeit von fünf Jahren von Cisco automatisch kostenlos zurückgenommen. Alternativ können Kunden die Geräte ein weiteres Jahr nutzen. Außerdem bekommen sie bei der Nutzung von "Green Pay" einen Rabatt von fünf Prozent sowie eine Bestätigung, dass ihre Altgeräte der Kreislaufwirtschaft zugeführt wurden. In das Finanzierungsmodell lassen sich auch Software und Services von Cisco einbinden.

Mehr zum Thema

Cisco-Partner überzeugen mit Managed Services

Cancom und Cisco machen Schulen fit

Channel Excellence Awards 2022 - Die besten Netzwerkhersteller