Pünktlich zum Beginn des neuen Geschäftsjahres von Cisco Deutschland am 29. Juli hat der Netzwerkhersteller seine Top-Riege kräftig umgestaltet. Ab sofort übernimmt Sven Terwedow den Bereich "Großkunden Deutschland". Seine Vorgängerin Virpi Matikainen soll sich künftig auf Europa-Ebene um "Strategic, Technology and Innovation Partners" kümmern.

Das Geschäft für kleine und mittelständische Unternehmen verantwortet jetzt Marcus Gerstmann, der damit Nicola Knop ablöst. Des Weiteren übernimmt Frank Nebgen von Jutta Gräfensteiner den Bereich "Deutschland Digital". An der Spitze des Unternehmens gibt es keine Änderung. Uwe Peter bleibt Deutschland-Chef von Cisco.

Digitalisierung weiter im Fokus

Stete Veränderung sei Teil der Cisco-DNA, begründete Peter die Personal-Rochaden. Von seinen neuen Top-Managern erwarte er sich neue Konzepte für Digitalisierung. "Von Nachhaltigkeit in der IT, über Cybersecurity bis hin zur bestmöglichen Vernetzung und Homeoffice-Lösungen werden sie unseren Kunden helfen, die nächsten Digitalisierungs-Level zu erreichen", so Peter.

Sven Terwedow ist seit 2007 bei Cisco. Damals stieg er als Account Manager für das Segment MidMarket bei dem Hersteller ein. Zuletzt verantwortete er den Bereich Full-Stack Observability. Nun ist er für die Großkunden von Cisco Deutschland zuständig, zu denen auch mehrere DAX-Unternehmen sowie andere globale Player gehören.

Virpi Matikainen berichtet in Zukunft direkt an José Van Dijk, die die EMEA Partner Sales & Routes to Market Organisation führt. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Weiterentwicklung der Aktivitäten von Cisco in den Bereichen IT-Service-Provider, spezielle Technologie- und Industrie-Partner, strategischen Partner sowie Beratungspartner.

Marcus Gerstmann ist ebenfalls seit bald 20 Jahren bei Cisco. Er verantwortete bislang für ThousandEyes die Region DACH & Central. Zudem leitet er den Standort München. In Zukunft soll er sich insbesondere auf Kunden konzentrieren, die noch am Beginn ihrer Digitalisierungsmaßnahmen stünden.

Frank Nebgen war zuletzt für die Nachhaltigkeits-Initiativen von Cisco Deutschland zuständig. Unter anderem hatte er den Cisco Financebus mit aufgebaut. Auch in Zukunft soll er sich um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Zudem verantwortet er das strategische Investitionsprogramm "Deutschland Digital", das positive Umweltauswirkungen, sozialen Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum miteinander verbinden soll.