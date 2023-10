Cisco Systems hat José Van Dijk zur Leiterin seiner "Partner Sales & Routes to Market Organisation in EMEA" ernannt - oder kurz zur Channel-Chefin für Europa. In den vergangenen viereinhalb Jahren war Van Dijk maßgeblich an Aufbau und Leitung des "Global Operations and Partner Performance Teams" beteiligt. Insgesamt ist sie schon 25 Jahre bei Cisco.

"Sie ist eine Macherin, die weitere Vereinfachungen und Prozessverbesserungen in die Partnerorganisation bringen wird", sagt Oliver Tuszik, President Cisco EMEA. "José hat fantastische Beziehungen zu Partnern in der gesamten Region und wird dazu beitragen, deren Geschäft noch profitabler zu machen. Insbesondere in den Bereichen IT-Security, Collaboration und Managed Service sehen wir enorme Chancen für unsere Partner."

"Meine absolute Priorität ist es jetzt, Zeit mit unseren EMEA-Partnern zu verbringen, um mehr über ihre Prioritäten zu erfahren und darüber, wie wir das Wachstum in der Region gemeinsam vorantreiben können", sagt Van Dijk zum Start in ihrer neuen Position. "Ich freue mich darauf, bestehende Partnerbeziehungen zu erneuern, neue aufzubauen und mehr über die großartige Arbeit zu erfahren, die wir mit unseren Kunden leisten."

Weitere Neuigkeiten zu Partnerstrategie und -programm wird Cisco vom 6. bis 9. November 2023 auf seinem Partner Summit in Miami Beach bekannt geben. Von der Veranstaltung wird es auch Live-Übertragungen der Keynotes geben. Für die können sich Interessierte bereits jetzt hier anmelden.

