Insgesamt vergab Cisco 20 globale Partner-Awards auf der eigenen Channel-Konferenz im November 2021. Computacenter erhielt gleich zwei länderübergreifende Preise - den für das besten Cisco-Enterprise-Partner in der EMEAR-Region (Europa, Russland, Afrika und Nahost) sowie den Award als "Cisco Capital Partner of the Year". Außerdem wurde das Systemhaus aus Kerpen Deutschlands bester Cisco-Partner des Jahres 2021.

Und deswegen wurde Computacenter auch besonders gewürdigt - als Ciscos strategischer Partner in Europa. Dieser IT-Dienstleister war der erste, der Ciscos "Advanced CX"-Spezialisierung länderübergreifend - auch in den USA - erworben hat. Einen weiterer EMEAR-Award konnte sich SVA sichern, nämlich den des "Data Center & Cloud Partners of the Year". Ciscos Distributor des Jahres wurde Ingram Micro.

Im Anschluss an die Verleihung der weltweiten Partner-Awards führte Cisco die deutsche Channel-Session durch und zeichnete dort seine erfolgreichsten deutschen Partner aus. Neben Computacenter und SVA wurden auch Axians, Bechtle, Cancom, Cohesity, Comstor, Controlware, Ethcon, Kapsch BusinessCom, Logicalis, NTS Deutschland, NTT, Pan Dacom, SWS, die Deutsche Telekom, SWS Computersysteme, Viakom und XevIT von Cisco in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet.

Alle deutsche Gewinner auf einen Blick

Unternehmen Kategorie Advanced UniByte GmbH Sustainability - Partner of the Year avodaq AG Transformation/Innovation Partner of the Year Axians Networks & Solutions GmbH Multi-Domain Partner of the Year Bechtle Technology Excellence: Security Bechtle Cloud Market Place Partner of the Year Cancom Managed Services Partner of the Year Cohesity GmbH Deutschland Xtend Partner of the Year Computacenter AG & Co. oHG (EMEAR) Enterprise Partner of the Year Computacenter AG & Co. oHG (EMEAR) German Partner of the Year Computacenter AG & Co. oHG Cisco Capital Partner of the Year Comstor Deutschland Distributor of the Year Controlware GmbH Customer Experience Partner of the Year Controlware GmbH Public Sector Award Deutsche Telekom AG Technology Excellence: Enterprise Networking & Meraki Deutsche Telekom AG Mass Scale Infrastructure Deutsche Telekom AG Marketing Partner of the Year Deutsche Telekom AG Services Partner of the Year ethcon GmbH Newcomer Partner of the Year Kapsch BusinessCom GmbH IoT/Industry Partner of the Year Logicalis GmbH Commercial Partner of the Year Logicalis GmbH Software Partner of the Year NTS Deutschland GmbH Highest Growth Partner in Top 20 NTT, Ltd. Social Impact Partner of the Year NTT, Ltd. Global Enterprise Partner of the Year Pan Dacom Networking AG Provider Partner of the Year SVA System Vertrieb Alexander GmbH (EMEAR) Technology Excellence: Data Center & Cloud SWS Computersysteme Programmability Partner of the Year Viakom GmbH New Business with Cisco SMB xevIT part of conscia Technology Excellence: Collaboration

Damit verlieh Cisco insgesamt 29 Preise an Unternehmen aus dem deutschen Channel. Ausschlaggebend für die Auszeichnung war Erfpölg in Kriterien wie innovative Vertriebsansätze, außerordentliches Engagement, Kundenerfolg sowie nachhaltige Geschäftsentwicklung. Über die Sieger entschied eine Jury aus Experten Ciscos Global Partner Organization sowie regionale Führungskräfte des Infrastrukturanbieters.

"Der enorme Einsatz unserer Partner ist überwältigend. Die Herausforderungen des vergangenen Jahres haben uns noch enger zusammengeschweißt und zu neuen Höchstleistungen für unsere Kunden angetrieben", lobte Rüdiger Wölfl, Managing Direktor Channel und Partner-Organisation von Cisco Deutschland, seine Partner. "Ich gratuliere allen Gewinnern herzlich. Zugleich bin ich mir sicher: Die größten Erfolge liegen noch vor uns."

Weltweite Cisco Channel Awards 2022 (Auswahl):