Während andere Hersteller sich noch mit Wi-Fi 6 beschäftigen, hat Cisco Meraki mit dem MR57 bereits den ersten 6E-fähigen Access Point (AP) ins Programm aufgenommen. Der MR57 kann entweder in einer Dual-5-GHz-Konfiguration oder als echter Triband-AP betrieben werden, der dann auch das neu hinzugekommene 6-GHz-Band nutzt. Dadurch soll sich nicht nur der Durchsatz erhöhen. Störungen und Interferenzen mit Geräten, die etwa im 5-GHz-Bereich funken, fallen damit weg.

In der Summe soll der MR57 eine Gesamtleistung von rund 8,35 GBit/s erreichen können. Zwei weitere enthaltene Sendeeinheiten sollen in Echtzeit Eindringlinge erkennen und abwehren können (Wireless Intrusion Detection/Prevention, WIDS/WIPS) und sich zudem für Bluetooth Beaconing verwenden lassen. Die Verwaltung erfolgt per Browser über die Meraki-Cloud.

Das Gerät ist außerdem mit einem USB-2.0-Anschluss sowie zwei 5-Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet, die auch zur Stromversorgung des APs genutzt werden können.

Nach Angaben von Cisco Meraki ist der MR57 damit "eine herausragende Plattform für die anspruchsvollsten Anwendungen". Als Beispiele nennt das Unternehmen etwa die Nutzung von Cisco WebEx oder HD-Video (High Definition) über WLAN. Da der AP sich selbst konfigurieren kann und über die Cloud verwaltet wird, soll er sich auch an entfernten Standorten "in Minuten" einrichten lassen.

Nach Angaben von Cisco Meraki wird der MR57 ab Mitte März bestellbar sein. Ausgeliefert wird er dann voraussichtlich im April.