Und wenn auch die Preisübergabe "nur" virtuell stattfand, der Ehrung tat dies keinen Abbruch. Den Titel des "German Partner of the Year 2020" hat sich wie 2019 wieder Computacenter geholt. Mit insgesamt drei Awards zählt das Systemhaus aus Kerpen genauso zu den großen Gewinnern der deutschen Cisco-Partner-Community wie Bechtle und Logicalis. Beider erhielten je zwei Awards für herausragende Leistungen in Deutschland und je ein EMEAR-Award (Europa, Nahost, Afrika und Russland). Bechtle bekam sogar eine globale Auszeichnung von Cisco verliehen, und damit ist Deutschlands größtes Systemhaus auch das erfolgreichste im Business mit Cisco.

Lesetipp: Neues Partnerprogramm und mehr

Auch die Deutsche Telekom erhielt einen EMEAR-Award und zwei Auszeichnung den deutschen Markt betreffend, wenn man den Public Sector Award für die Telekom-Tochter T-Systems mit berücksichtigt. Zu den weiteren von Cisco in Deutschland ausgezeichneten Systemhäusern zählen unter anderem Avodaq, Cancom, Controlware, MR Datentechnik, SVA, SWS und NTT. Ciscos Distributions-Awards 2020 gingen in Deutschland an Tech Data und Comstor.

Mit den Awards würdigt Cisco die Partner in Deutschland, die sich in den vergangenen zwölf Monaten durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Zu den Bewertungskriterien zählen innovative Vertriebsansätze, außerordentliches Engagement, Kundenerfolg sowie nachhaltige Geschäftsentwicklung. Eine Cisco-Jury aus Experten der globalen und deutschen Partner-Organisation sowie regionalen Führungskräften verlieh insgesamt 24 Preise an Unternehmen aus dem deutschen Channel. Die Preisträger stehen als Vorbild für die gesamte Cisco-Partner-Landschaft.

Jutta Gräfensteiner, Channel Chefin von Cisco Deutschland, beglückwünscht die siegreichen Partner: "Nach einem intensiven Geschäftsjahr haben wir erlebt, dass wir und unsere Kunden sich zu 100 Prozent auf unsere Partner verlassen können. Gerade in anspruchsvollen Zeiten zählen Vertrauen, Verlässlichkeit und Professionalität. All das zeichnet die Gewinner aus. Dafür sagen wir 'Danke'!"

Deutsche Cisco-Partner des Jahres 2020: