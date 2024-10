Zu Ciscos erfolgreichsten Resellern in Deutschland zählen 2024 Computacenter (drei Awards), sowie Bechtle, Logicalis, NTT, SVA und die Deutsche Telekom - mit jeweils Awards. Cancom wurde von Cisco zum SMB-Partner des Jahres gekürt, CEO Rüdiger Rath nahm den Award auf dem weltweiten Partner Summit 2024 in Los Angeles persönlich entgegen.

Die Deutschland-Niederlassung von Logicalis erhielt von Cisco die Awards als "Application Experience Partner of the Year" und "Security Partner of the Year", global wurde der IT-Dienstleister als "Sustainability Partner of the Year" vom Hersteller ausgezeichnet.

Denise Lee, Vizepräsidentin des Engineering Sustainability Office bei Cisco, begründet diese Wahl: "Logicalis ist ein Unternehmen, das für eine Zukunft steht, in der Nachhaltigkeit und Wachstum Hand in Hand gehen." Mit dieser Auszeichnung fühlt sich Logicalis-CEO Robert Bailkoski in seiner Vorgehensweise bestätigt: "Wir konzentrieren uns darauf, Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden nicht nur helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen, sondern auch zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen."

Und das sind Deutschlands erfolgreichste Vertriebspartner von Cisco im Jahr 2024:

Award Sieger 2-Tier Partner of the Year fundamental consulting Application Experience Partner of the Year Logicalis Cisco Capital Partner of the Year NTS Deutschland Cloud Marketplace Partner of the Year Bechtle Collaboration Partner of the Year Damovo Deutschland Commercial Partner of the Year NTS Deutschland Co-Sell Partner of the Year AlgoSec Customer Experience Partner of the Year Computacenter Data Center Partner of the Year SVA System Vertrieb Alexander Distributor of the Year Ingram Micro Distribution Enterprise Partner of the Year NTT Germany Germany Partner of the Year Computacenter High Growth Partner of the Year ACP IT Solutions IoT/Industry Partner of the Year Pan Dacom Networking Managed Services Partner of the Year Scaltel Marketing Partner of the Year NTT Germany Mass Scale Infrastructure Partner of the Year telent National Enterprise Partner of the Year Bechtle Networking Partner of the Year Controlware Project Partner of the Year Conscia Deutschland Public Sector Partner of the Year Computacenter Security Partner of the Year Logicalis Service Provider Partner of the Year Deutsche Telekom Services Partner of the Year Deutsche Telekom SMB Partner of the Year Cancom Social Impact Partner of the Year Advanced UniByte Software Partner of the Year SVA System Vertrieb Alexander Sustainability Partner of the Year Avodaq Transformational Partner of the Year Axians Networks & Solutions

