Beim aktuellsten Corona-Gipfel der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer wurde auch beschlossen, dass Arbeitgeber verstärkt die Arbeit im Homeoffice ermöglichen müssen. In vielen Bereichen ist das 2020 schon üblich geworden, dennoch gibt es immer noch genügend Unternehmen, die sich dagegen sträuben - vielfach mit Sicherheitsbedenken als Argument. Diese Ausrede gilt laut Cisco jedoch nicht mehr: Mit dem Produkt-Bundle "Secure Remote Worker" habe man dafür ein Paket geschnürt, dass alle dafür erforderlichen Security-Lösungen aus dem eigenen Hause zusammenfasst. Mitarbeiter könnten damit im Homeoffice oder unterwegs genauso produktiv und sicher arbeiten, wie im Büro.

Cisco-Umfrage zu Remote-Work

Bereits im Herbst 2020 hatte Cisco eine Umfrage unter IT-Verantwortlichen weltweit durchgeführt. Die Antworten der 3.000 Teilnehmer (PDF), von denen 150 aus Deutschland stammen, zeigen, dass viele Unternehmen während der ersten Corona-Welle zwar Homeoffice ermöglichen, die damit verbundenen Sicherheitsaspekte aber unterschätzt haben.

Der Umfrage zufolge ist im Frühjahr 2020 in Deutschland der Anteil von Unternehmen, bei denen mehr als die Hälfte der Mitarbeitenden im Homeoffice arbeitete, von 15 auf 53 Prozent gestiegen. Allerdings erwartete im Herbst nur ein Viertel der deutschen Unternehmen, dass der bei ihnen auch nach der Pandemie so hoch bleibt.

Als Hindernisse wurden in Deutschland am häufigsten der sichere Zugriff auf Firmennetze genannt (64 Prozent), Datenschutz (54 Prozent) sowie Schwierigkeiten bei der Mitarbeiter-Kontrolle und der Durchsetzung von Richtlinien (43 Prozent) genannt. Als größte Bedrohung sehen in Homeoffice-Szenarien 55 Prozent der deutschen Unternehmen die Nutzung von privaten und dienstlichen Geräten, die nicht zentral für den Remote-Einsatz eingerichtet wurden.

Fast gleich viele der Befragten aus Deutschland gaben an, dass die Pandemie zu einem Anstieg der Investitionen im Bereich Cybersicherheit führen wird. Investitionsschwerpunkte sind der sichere Netzwerkzugriff (32 Prozent), die Erhöhung des Sicherheitsniveaus allgemein (28 Prozent), der Benutzer- und Geräteverifizierung (22 Prozent) sowie der Cloud-Sicherheit (18 Prozent).

Produkt-Bundle "Secure Remote Worker" von Cisco

In diesen Bereichen setzt Cisco mit seinem Lösungspaket "Secure Remote Worker" an. Es umfasst vier sons einzeln angebotene Security-Lösungen :

Cisco Advanced Malware Protection für Endgeräte erkennt und blockiert Schadprogramme auf den Geräten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client sichert die Verbindung der Endgeräte mit dem Unternehmensnetzwerk.

Cisco Umbrella dient als erste Verteidigungslinie gegen Bedrohungen aus dem Internet.

Cisco Duo sorgt mit Multi-Faktor-Authentifizierung für eine Identitätsüberprüfung von Nutzern, Geräten und Anwendungen.

Bei allen vier im Bundle "Secure Remote Worker" enthaltenen Cisco-Angeboten handelt es sich um Cloud-Lösungen. Sie seien daher schnell einsatzbereit und bei der Überführung der für dezentrales Arbeiten geschaffenen Strukturen von einer Notlösung in einen zukunftsfähigen Standard auch kostengünstig, erklärt Cisco. Mit dem Angebot richtet sich das Unternehmen übrigens nicht nur an Firmen, die ihren Angestellten in den klassischen Bürojobs Homeoffice ermöglichen wollen. Denn nach Ansicht von Cisco ist "virtuelles Arbeiten auch außerhalb klassischer Bürojobs deutlich häufiger möglich, als gedacht."

