Ab sofort werden alle Daten neuer Webex-Kunden komplett in Rechenzentren in der EU verarbeitet und gespeichert. "Alle Daten" umfasst zum Beispiel auch Rechnungs- und Analysedaten. Das hat Wendy Mars, President von Cisco Systems für EMEA, jetzt in einem Blog-Post bekannt gegeben. Von europäischen Kunden erzeugten Inhalte speichert Webex bereits seit Juli 2021 in Rechenzentren, die sich in der EU befinden.

Mit der Ankündigung schließt Cisco eine von Kritikern bemängelte Lücke in seinen Bemühungen, das Kollaborations-Angebot Webex an europäische Bedürfnisse und Vorgaben anzupassen. "Die Rechenzentren in Frankfurt und Amsterdam bedienen den großen Wunsch unserer Kunden nach einer Datenresidenz für Webex-Lösungen innerhalb der EU", erklärt Mars dazu.

Uwe Peter, Chef von Cisco Deutschland, ergänzt: "Unser neues Angebot wird die Digitale Souveränität Deutschlands wesentlich stärken. Unsere Kunden wünschen sich diese maximale Flexibilität und wir liefern. Mit der vollständigen EU-Datenresidenz ermöglichen wir den unabhängigen, selbstbestimmten und sicheren Einsatz von digitalen Technologien für unser tägliches Leben und Arbeiten in einer Hybrid Work World."

Mit dem Verweis auf "Data Residency" hatte Cisco bereits bisher auf Kritik von Datenschützern an seinem Webex-Angebot reagiert. Weiteres Argument gegen die Kritik war der frühe Beitritt zum "EU Cloud Code of Conduct". Allerdings wurde eben bisher ein Teil der Daten - auch wenn der von Cisco als unkritisch gesehen wurde - zur Weiterverarbeitung in die USA übermittelt, was angesichts fehlender oder zumindest unklarer rechtlicher Voraussetzungen kritisiert wurde.

Daten von Bestandskunden will Cisco im Lauf des Jahres 2022 auf die EU-Rechenzentren in Frankfurt und Amsterdam migriert. Den Migrationsplan für die Übertragung ihrer Daten in die EU können Kunden im Webex Control Hub einsehen. Das eigentliche Webex-Rechenzentrum steht in Frankfurt am Main. Es ist mit einem zweiten Rechenzentrum in Amsterdam verbunden, um Backup, Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Mehr zum Thema

Datenschutzdebatte bedroht Cisco Webex

In jedem Meeting wird einer remote dabei sein

So profitieren Systemhäuser vom UCC-Boom

Anforderungen an professionelle Collaboration-Lösungen für KMU