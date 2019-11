Im Rahmen seiner weltweiten Partnerkonferenz in Las Vegas hat Cisco auch wieder seine erfolgreichsten und besten Partner ausgezeichnet. 2019 gingen insgesamt 23 Preise an deutsche Unternehmen respektive die Niederlassungen international agierender Unternehmen in Deutschland.

Computacenter kann in der Deutschland-Zentrale in Kerpen insgesamt sogar vier neue Pokale aufstellen. Der Dienstleister vom Niederrhein ist nicht nur Services Partner und Enterprise Partner des Jahres, sondern erhielt für seine Leistungen in den vergangenen Monaten auch noch den Public Sector Award. Außerdem honorierte Cisco die Leistungen von Computacenter mit der höchsten, an die deutschen Partner überhaupt vergebenen Auszeichnung, dem Award als "German Partner of the Year 2019".

Distributor Comstor und Dienstleister Logicalis erhielten neben der Auszeichnung für die Erfolge und das Engagement in Deutschland jeweils auch einen europäischen Award. Vergeben wurden die Preise von einer Jury aus Angehörigen der Cisco Global Partner Organization sowie regionalen Führungskräften. Auswahlkriterien waren unter anderem zukunftsweisende Vertriebsansätze sowie die nachhaltige Geschäftsentwicklung.

"Unsere Partner sind strategischer Teil unseres Erfolges. Daher möchte ich mich bei allen Preisträgern und besonders bei allen deutschen Partnern für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr bedanken", sagt Jutta Gräfensteiner, Direktor Channel und Partner Organisation bei Cisco Deutschland. Alle deutschen Gewinner der Partner Summit Awards 2019 stellt ChannelPartner in der folgenden Bildergalerie vor.