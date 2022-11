Zum "German Partner of the Year 2022" wurde das dritte Mal hintereinander Computacenter gekürt. Genauso wie die Kerpener konnten sich auch Avodaq, Bechtle, NTT, SVA, Logicalis und die Deutsche Telekom gleich zwei Awards sichern. Auf der EMEA-Ebene (Europa, Nahost, Afrika) wurden vier deutsche Partner ausgezeichnet: Bechtle, Computacenter, Infosys und NTT (siehe Tabelle unten).

Gewählt wurden die Preisträger von Experten der Cisco Global Partner Organization zusammen mit regionalen Führungskräften des Herstellers. Zu den Auswahlkriterien zählten dabei zukunftsweisende Vertriebsansätze in punkto Sicherheit und Customer Experience sowie ein Engagement für nachhaltiges Wirtschaften.

"Wir wachsen in der Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Durch sie werden wir jeden Tag besser. Das macht enorme Freude und beflügelt uns. Darum bleibt es auch im Fiskaljahr 2023 dabei: Partner sind ein strategischer Teil unseres Erfolges", so Rüdiger Wölfl, Channel-Chef Cisco Deutschland. Im Anschluss an die Siegerehrung gratulierte er allen erfolgreichen Partnern und bedankte sich bei ihnen für Ihr Engagement.

Die deutschen Gewinner der Cisco Partner Summit Awards 2022

Kategorie: Gewinner: German Partner of the Year Computacenter AG & Co. oHG Collaboration avodaq AG Cloud Partner Advanced UniByte GmbH Mass Scale Infrastructure Deutsche Telekom AG Security Computacenter AG & Co. oHG SMB and Commercial SVA System Vertrieb Alexander GmbH Enterprise Deutsche Telekom AG Customer Experience Computacenter AG & Co. oHG Service Provider Pan Dacom Networking AG Managed Services xevIT part of conscia Distributor of the Year Comstor Deutschland Marketing ethcon GmbH Software NTT Ltd. Social Impact avodaq AG Value Extend NetApp Deutschland GmbH Transformation SWS Computersysteme AG IoT/Industry Logicalis GmbH Application Experience SVA System Vertrieb Alexander GmbH Enterprise Networking & Meraki Bechtle Public Sector Bechtle Cloud Marketplace ALSO Deutschland GmbH Cisco Capital NTT Ltd. SASE Damovo Deutschland GmbH & Co. KG Sustainability Atos EcoAct API Innovation NTS Deutschland GmbH Global Enterprise Logicalis GmbH Newcomer nicos AG Services Controlware GmbH

Deutsche Partner, die die EMEA Cisco Partner Summit Awards 2022 gewonnen haben

Kategorie: Gewinner: Security Computacenter AG & Co. oHG Managed Services Infosys Public Sector Bechtle Cisco Capital NTT Ltd.

